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Головна Спорт Італійські гранди претендують на легіонера Шахтаря

Італійські гранди претендують на легіонера Шахтаря

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 15:03
Зірка Шахтаря Кевін може стати заміною Довбику в Ромі
Кевін Де Маседо з партнерами по "Шахтарю". Фото: instagram.com/_kev11nn/

Італійські клуби всерйоз націлилися на футболіста донецького "Шахтаря" Кевіна. Столична "Рома" готова зіграти головну роль у трансфері.

Бразильський гравець, якому 22 роки, став однією з головних зірок "гірників" сезону та викликає активний інтерес у Серії А, повідомив журналіст Марко Джордано.

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"Рома" готова попрощатися з форвардом збірної України Артемом Довбиком й на його місце підписати Кевіна. Про трансфер ведуться серйозні переговори. Однак у "вовків" є конкуренти. "Наполі" та "Болонья", які теж представляють Серію А, цікавляться бразильцем і готові його підписати.

Хто такий Кевін

Бразилець перейшов до "Шахтаря" з "Палмейраса" в січні 2024 року на контракт до грудня 2028-го за суму близько 12 млн із бонусами. У своєму першому сезоні він забив 9 голів у 38 матчах (6 у чемпіонаті України), а в червні 2025 року був названий гравцем сезону в клубі.

Кевин Де Маседо
Кевін Де Маседо під час матчу. Фото: instagram.com/_kev11nn/

"Шахтар" оцінив футболіста в 30-50 млн та відхилив пропозицію "Болоньї" розміром 15 млн. Ще одним потенційним покупцем є німецький "РБ Лейпциг".

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спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Кевін (футболіст)
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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