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Главная Спорт Итальянские гранды претендуют на легионера Шахтера

Итальянские гранды претендуют на легионера Шахтера

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 15:03
Звезда Шахтера Кевин может стать заменой Довбику в Роме
Кевин Де Маседо с партнерами по "Шахтеру". Фото: instagram.com/_kev11nn/

Итальянские клубы всерьез нацелились на футболиста донецкого "Шахтера" Кевина. Столичная "Рома" готова сыграть главную роль в трансфере.

Бразильский игрок, которому 22 года, стал одной из главных звезд "горняков" сезона и вызывает активный интерес в Серии А, сообщил журналист Марко Джордано.

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"Рома" готова попрощаться с форвардом сборной Украины Артемом Довбиком и на его место подписать Кевина. О трансфере ведутся серьезные переговоры. Однако у "волков" есть конкуренты. "Наполи" и "Болонья", которые тоже представляют Серию А, интересуются бразильцем и готовы его подписать. 

Кто такой Кевин

Бразилец перешел в "Шахтер" из "Палмейраса" в январе 2024 года на контракт до декабря 2028-го за сумму около 12 млн с бонусами. В своем первом сезоне он забил 9 голов в 38 матчах (6 в чемпионате Украины), а в июне 2025 года был назван игроком сезона в клубе. 

Кевин Де Маседо
Кевин Де Маседо во время матча. Фото: instagram.com/_kev11nn/

"Шахтер" оценил футболиста в 30-50 млн и отклонил предложение "Болоньи" размером 15 млн. Еще одним потенциальным покупателем является немецкий "РБ Лейпциг". 

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спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Кевин (футболист)
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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