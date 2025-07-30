Звезда Шахтера Кевин может стать заменой Довбику в Роме

Кевин Де Маседо с партнерами по "Шахтеру". Фото: instagram.com/_kev11nn/

Итальянские клубы всерьез нацелились на футболиста донецкого "Шахтера" Кевина. Столичная "Рома" готова сыграть главную роль в трансфере.

Бразильский игрок, которому 22 года, стал одной из главных звезд "горняков" сезона и вызывает активный интерес в Серии А, сообщил журналист Марко Джордано.

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"Рома" готова попрощаться с форвардом сборной Украины Артемом Довбиком и на его место подписать Кевина. О трансфере ведутся серьезные переговоры. Однако у "волков" есть конкуренты. "Наполи" и "Болонья", которые тоже представляют Серию А, интересуются бразильцем и готовы его подписать.

Кто такой Кевин

Бразилец перешел в "Шахтер" из "Палмейраса" в январе 2024 года на контракт до декабря 2028-го за сумму около 12 млн с бонусами. В своем первом сезоне он забил 9 голов в 38 матчах (6 в чемпионате Украины), а в июне 2025 года был назван игроком сезона в клубе.

Кевин Де Маседо во время матча. Фото: instagram.com/_kev11nn/

"Шахтер" оценил футболиста в 30-50 млн и отклонил предложение "Болоньи" размером 15 млн. Еще одним потенциальным покупателем является немецкий "РБ Лейпциг".

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