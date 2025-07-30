Звезда Шахтера Кевин может стать заменой Довбику в Роме

Итальянские гранды претендуют на легионера Шахтера
Итальянские клубы всерьез нацелились на футболиста донецкого "Шахтера" Кевина. Столичная "Рома" готова сыграть главную роль в трансфере.
Бразильский игрок, которому 22 года, стал одной из главных звезд "горняков" сезона и вызывает активный интерес в Серии А, сообщил журналист Марко Джордано.
"Рома" готова попрощаться с форвардом сборной Украины Артемом Довбиком и на его место подписать Кевина. О трансфере ведутся серьезные переговоры. Однако у "волков" есть конкуренты. "Наполи" и "Болонья", которые тоже представляют Серию А, интересуются бразильцем и готовы его подписать.
Кто такой Кевин
Бразилец перешел в "Шахтер" из "Палмейраса" в январе 2024 года на контракт до декабря 2028-го за сумму около 12 млн с бонусами. В своем первом сезоне он забил 9 голов в 38 матчах (6 в чемпионате Украины), а в июне 2025 года был назван игроком сезона в клубе.
"Шахтер" оценил футболиста в 30-50 млн и отклонил предложение "Болоньи" размером 15 млн. Еще одним потенциальным покупателем является немецкий "РБ Лейпциг".
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