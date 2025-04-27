Юбенк здолав Бенна в брутальному бою на Тоттенхем Хотспур

Конор Бенн — Кріс Юбенк-молодший. Фото: Reuters

На стадіоні "Тоттенхем Хотспур" у Лондоні відбувся великий вечір боксу. Головною подією став поєдинок між Крісом Юбенком-молодшим з суперсереднього дивізіону та Конора Бенна з першої середньої ваги. Бій двох зірок британського боксу пройшов у середньому дивізіоні.

Бій став одним із найбільш яскравих у 2025 році, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що Юбенк провалив зважування перед боєм, але за це він заплатив Бенну 500 тисяч доларів зі свого гонорару.

Бій Юбенка та Бенна завершився не без суперечок

З перших секунд бою боксери обмінялися гострими атаками — Юбенк влучив лівим хуком і добре працював джебом, а Бенн відповів оверхендами біля канатів, використовуючи перевагу у швидкості. Однак, Конор був не дуже влучний.

У третьому раунді Бенн потряс Юбенка лівим боковим, змусивши того клінчувати. З четвертого раунду Юбенк перехопив ініціативу, комбінував та почав влучати аперкотом. Бенн після екватору бою через втому почав втрачати темп, що полегшило завдання Крісу.

Сьомий раунд приніс серію точних ударів від Юбенка, а в восьмому боксери влаштували видовищну рубку.

У десятому Бенн повернув собі перевагу, знову потрясши Юбенка, але це був його останній ривок. В одинадцятому раунді Кріс в рубці його перебив, а в 12-му Юбенк домінував.

Поєдинок був дуже рівний, але судді побачили впевнену перемогу Юбенка, що викликало суперечки: 116:112, 116:112, 116:112.

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