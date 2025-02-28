На пресконференції Юбенка та Бенна сталася нова сутичка

Знову на пресконференції зірок британського боксу сталася бійка
У Великій Британії відбулася друга пресконференція перед боєм між Крісом Юбенком-молодшим і Конором Бенном. Чергове їхнє протистояння знову завершилося сутичкою.
Про нову бійку повідомив портал Новини.LIVE.
🔊 The mic’d up moment of Conor Benn running up on Ben Shalom after today’s press conference.#FatalFury Ring Magazine showdown on April 26th in collaboration with @kofstudio_en.— Ring Magazine (@ringmagazine) February 27, 2025
[🎥 @MatchroomBoxing] pic.twitter.com/EnKdYXjOJz
Нова сутичка Юбенка та Бенна
Після інциденту на попередній пресконференції цього разу боксерів оточувала охорона для уникнення конфліктів.
Та це не допомогло: після традиційного стердауну Конор Бенн несподівано стрибнув не на суперника, а на промоутера Юбенка — Бена Шалома. Перед цим між боксерами відбулася напружена битва поглядів, що лише підігріла атмосферу.
🔊 "You're old and shot to pieces!" - @ConorNigel Mic'd Up Pitchside#EubankBenn live on DAZN | @ringmagazine pic.twitter.com/jp3d5qDxh4— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) February 27, 2025
Напад від Бенна можна було передбачити. На попередній зустрічі Юбенк вдарив його яйцем по голові, і промоутер Конора, Едді Хірн, попереджав, що його підопічний може відреагувати агресивно.
Цікаво, що перед цією пресконференцією Юбенка перевіряли металошукачем, щоб запобігти пронесенню заборонених предметів.
Поєдинок між Юбенком-молодшим, боксером першої середньої ваги, та Бенном, представником напівсередньої ваги, запланований на 26 квітня в Лондоні.
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