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Знову на пресконференції зірок британського боксу сталася бійка

28 лютого 2025 06:40
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
На пресконференції Юбенка та Бенна сталася нова сутичка
Кріс Юбенк-молодший — Конор Бенн. Фото: Matchroom Boxing
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У Великій Британії відбулася друга пресконференція перед боєм між Крісом Юбенком-молодшим і Конором Бенном. Чергове їхнє протистояння знову завершилося сутичкою.

Про нову бійку повідомив портал Новини.LIVE.

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Нова сутичка Юбенка та Бенна

Після інциденту на попередній пресконференції цього разу боксерів оточувала охорона для уникнення конфліктів.

Та це не допомогло: після традиційного стердауну Конор Бенн несподівано стрибнув не на суперника, а на промоутера Юбенка — Бена Шалома. Перед цим між боксерами відбулася напружена битва поглядів, що лише підігріла атмосферу.

Напад від Бенна можна було передбачити. На попередній зустрічі Юбенк вдарив його яйцем по голові, і промоутер Конора, Едді Хірн, попереджав, що його підопічний може відреагувати агресивно.

Цікаво, що перед цією пресконференцією Юбенка перевіряли металошукачем, щоб запобігти пронесенню заборонених предметів.

Поєдинок між Юбенком-молодшим, боксером першої середньої ваги, та Бенном, представником напівсередньої ваги, запланований на 26 квітня в Лондоні.

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Великобританія бійка Едді Хірн Кріс Юбенк-молодший Конор Бенн
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