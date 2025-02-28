На пресс-конференции Юбенка и Бенна произошла новая стычка

Снова встреча звезд британского бокса завершилась дракой
В Великобритании состоялась вторая пресс-конференция перед боем между Крисом Юбэнком-младшим и Конором Бенном. Очередное их противостояние вновь завершилось потасовкой.
О новой драке сообщил портал Новини.LIVE.
🔊 The mic'd up moment of Conor Benn running up on Ben Shalom after today's press conference.#FatalFury Ring Magazine showdown on April 26th in collaboration with @kofstudio_en.- Ring Magazine (@ringmagazine) 27 февраля 2025 г.
[🎥 @MatchroomBoxing] pic.twitter.com/EnKdYXjOJz
Новая схватка Юбенка и Бенна
После инцидента на предыдущей пресс-конференции на этот раз боксеров окружала охрана во избежание конфликтов.
Но это не помогло: после традиционного стердауна Конор Бенн неожиданно прыгнул не на соперника, а на промоутера Юбенка — Бена Шалома. Перед этим между боксерами состоялась напряженная битва взглядов, которая только подогрела атмосферу.
🔊 "You're old and shot to pieces!" - @ConorNigel Mic'd Up Pitchside#EubankBenn live on DAZN | @ringmagazine pic.twitter.com/jp3d5qDxh4- Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) February 27, 2025
Нападение от Бенна можно было предвидеть. На предыдущей встрече Юбенк ударил его яйцом по голове, и промоутер Конора, Эдди Хирн, предупреждал, что его подопечный может отреагировать агрессивно.
Интересно, что перед этой пресс-конференцией Юбенка проверяли металлоискателем, чтобы предотвратить пронос запрещенных предметов.
Поединок между Юбенком-младшим, боксером первого среднего веса, и Бенном, представителем полусреднего веса, запланирован на 26 апреля в Лондоне.
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