На пресс-конференции Юбенка и Бенна произошла новая стычка

Крис Юбенк-младший — Конор Бенн. Фото: Matchroom Boxing

В Великобритании состоялась вторая пресс-конференция перед боем между Крисом Юбэнком-младшим и Конором Бенном. Очередное их противостояние вновь завершилось потасовкой.

О новой драке сообщил портал Новини.LIVE.

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🔊 The mic'd up moment of Conor Benn running up on Ben Shalom after today's press conference.#FatalFury Ring Magazine showdown on April 26th in collaboration with @kofstudio_en.



[🎥 @MatchroomBoxing] pic.twitter.com/EnKdYXjOJz - Ring Magazine (@ringmagazine) 27 февраля 2025 г.

Новая схватка Юбенка и Бенна

После инцидента на предыдущей пресс-конференции на этот раз боксеров окружала охрана во избежание конфликтов.

Но это не помогло: после традиционного стердауна Конор Бенн неожиданно прыгнул не на соперника, а на промоутера Юбенка — Бена Шалома. Перед этим между боксерами состоялась напряженная битва взглядов, которая только подогрела атмосферу.

Нападение от Бенна можно было предвидеть. На предыдущей встрече Юбенк ударил его яйцом по голове, и промоутер Конора, Эдди Хирн, предупреждал, что его подопечный может отреагировать агрессивно.

Интересно, что перед этой пресс-конференцией Юбенка проверяли металлоискателем, чтобы предотвратить пронос запрещенных предметов.

Поединок между Юбенком-младшим, боксером первого среднего веса, и Бенном, представителем полусреднего веса, запланирован на 26 апреля в Лондоне.

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