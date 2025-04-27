Юбенк одолел Бенна в брутальном бою на Тоттенхэм Хотспур

Конор Бенн - Крис Юбенк-младший. Фото: Reuters

На стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне состоялся большой вечер бокса. Главным событием стал поединок между Крисом Юбенком-младшим из суперсреднего дивизиона и Конора Бенна из первого среднего веса. Бой двух звезд британского бокса прошел в среднем дивизионе.

Бой стал одним из самых ярких в 2025 году, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что Юбенк провалил взвешивание перед боем, но за это он заплатил Бенну 500 тысяч долларов из своего гонорара.

Бой Юбенка и Бенна завершился не без споров

С первых секунд боя боксеры обменялись острыми атаками — Юбэнк попал левым хуком и хорошо работал джебом, а Бенн ответил оверхендами у канатов, используя преимущество в скорости. Однако, Конор был не очень точен.

В третьем раунде Бенн потряс Юбенка левым боковым, заставив того клинчевать. С четвертого раунда Юбенк перехватил инициативу, комбинировал и начал попадать апперкотом. Бенн после экватора боя из-за усталости начал терять темп, что облегчило задачу Крису.

Седьмой раунд принес серию точных ударов от Юбенка, а в восьмом боксеры устроили зрелищную рубку.

В десятом Бенн вернул себе преимущество, снова потряся Юбенка, но это был его последний рывок. В одиннадцатом раунде Крис в рубке его перебил, а в 12-м Юбенк доминировал.

Поединок был очень равный, но судьи увидели уверенную победу Юбенка, что вызвало споры: 116:112, 116:112, 116:112.

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