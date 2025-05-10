Левченко оцінила свій історичний успіх на What Gravity Challenge

Юлія Левченко та Ярослава Магучіх під час турніру. Фото: скриншот YouTube

Українка Юлія Левченко завершила участь у турнірі What Gravity Challenge на четвертому місці, хоча спочатку її оголосили бронзовою призеркою. Це викликало плутанину і питання як у глядачів, так і в самої спортсменки.

Змагання в Досі стали історичними — вперше на турнірі What Gravity Challenge виступали жінки, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Українки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко показали найкращі результати сезону: олімпійська чемпіонка перемогла з висотою 2.02 м, а Левченко встановила особистий сезонний рекорд — 1.94 м.

Спочатку Юлію назвали третьою, оскільки у польки Марії Жодзік поруч із прізвищем з'явилася позначка DNF, що означало анулювання її результату. Однак пізніше організатори визнали помилку — Жодзік повернули бронзу, а Юлія залишилася четвертою.

Юлія Левченко перед розбігом. Фото: скріншот YouTube

Як Левченко поставилася до свого виступу

Причиною плутанини стала помилка в системі. Під час другої спроби Жодзік зупинилася на розбігу, що автоматично зарахували як "Х". Ймовірно, судді внесли в систему зайве "Х", що вплинуло на підсумковий протокол. Польська легкоатлетка все ж таки взяла 1.96 м і відмовилася від наступної висоти, але це неправильно відобразили в підсумках.

Таблиця результатів турніру. Фото: скриншот YouTube

Левченко, попри несподівану розв'язку, спокійно оцінила свій виступ: найкращий результат сезону і боротьба до кінця стали для неї головними досягненнями. У 2025 році Юлія залишається однією з найстабільніших спортсменок у стрибках у висоту.

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