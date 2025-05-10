Левченко оценила свой исторический успех на What Gravity Challenge

Юлия Левченко и Ярослава Магучих во время турнира. Фото: скриншот YouTube

Украинка Юлия Левченко завершила участие в турнире What Gravity Challenge на четвертом месте, хотя изначально ее объявили бронзовым призером. Это вызвало путаницу и вопросы как у зрителей, так и у самой спортсменки.

Соревнования в Дохе стали историческими — впервые на турнире What Gravity Challenge выступали женщины, сообщает "Суспільне Спорт".

Реклама

Читайте также:

Украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко показали лучшие результаты сезона: олимпийская чемпионка победила с высотой 2.02 м, а Левченко установила личный сезонный рекорд — 1.94 м.

Сначала Юлию назвали третьей, поскольку у польки Марии Жодзик рядом с фамилией появилась отметка DNF, что значило аннулирование ее результата. Однако позже организаторы признали ошибку — Жодзик вернули бронзу, а Юлия осталась четвертой.

Юлия Левченко перед разбегом. Фото: скриншот YouTube

Как Левченко отнеслась к своему выступлению

Причиной путаницы стала ошибка в системе. При второй попытке Жодзик остановилась на разбеге, что автоматически засчитали как "Х". Вероятно, судьи внесли в систему лишнее "Х", что повлияло на итоговый протокол. Жодзик все же взяла 1.96 м и отказалась от следующей высоты, но это неправильно отразили в итогах.

Таблица результатов турнира. Фото: скриншот YouTube

Левченко, несмотря на неожиданную развязку, спокойно оценила своё выступление: лучший результат сезона и борьба до конца стали для нее главными достижениями. В 2025 году Юлия остается одной из самых стабильных спортсменок в прыжках в высоту.

Напомним, у Романа Яремчука открылись новые перспективы для продолжения карьеры.

Андрей Ярмоленко удивил болельщиков странным поведением во время матча с "Полесьем".

Виктор Цыганков летом может получить предложение от одного из топ-клубов.

Супруга Руслана Ротаня намекнула, где тренер может продолжить работу.