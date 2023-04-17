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Юна зірка боксу Кіра Макогоненко здивувала виконанням гімну України

17 квітня 2023 13:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Юна зірка боксу Кіра Макогоненко здивувала виконанням гімну України
Кіра Макогоненко після тренування. Фото: Instagram
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Висхідна зірка українського боксу Кіра Макогоненко поділилася з уболівальниками незвичайним виконанням національного гімну.

Юна харків'янка відвідала Львів та опублікувала зворушливе відео на своїй сторінці в Instagram.

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Кіра Макогоненка відсвяткувала Великдень у Львові. Під час прогулянки містом 15-річна зірка українського спорту стала свідком незвичайного виконання національного гімну.

Гімн України у Львові
Гімн України у Львові. Скріншот: Instagram

У самому центрі Львова на Площі Ринок чоловік виконав гімн України на гітарі. Він розташувався на балконі з видом на одну із найпопулярніших вулиць країни. Гімн під акомпанемент гітари вийшов гарним та привернув увагу як городян, так і гостей Львова.

Чим відома Кіра Макогоненко?

Молода харків'янка підкорює спортивну індустрію не лише яскравими перемогами, а й несподіваним підходом до тренувань. Відео за її участю часто стають "вірусними". 15-річна спортсменка чи то влаштовує справжнє шоу зі стрибками зі скакалкою, чи то жонглює м'ячиками, балансуючи на дошці й при цьому набиває грушу.

Кіра Макогоненка
Кіра Макогоненка вдома. Фото: Instagram

У 2022 році Кіра Макогоненко здобула золоту медаль міжнародного турніру з боксу "Кубок Балтійського моря", який проходив у Німеччині. У фінальному поєдинку вагової категорії 48 кг українка перемогла суперницю із Саудівської Аравії. Макогоненко присвятила свій успіх українцям, котрі захищають країну від інтервентів.

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