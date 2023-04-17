Юная звезда бокса Кира Макогоненко удивила исполнением гимна Украины

Кира Макогоненко после тренировки. Фото: Instagram

Восходящая звезда украинского бокса Кира Макогоненко поделилась с болельщиками необычным исполнением национального гимна.

Юная харьковчанка посетила Львов и опубликовала трогательное видео на своей странице в Instagram.

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Кира Макогоненко отпраздновала Пасху во Львове. Во время прогулки по городу 15-летняя звезда украинского спорта стала свидетельницей необычного исполнения национального гимна.

Гимн Украине во Львове. Скриншот: Instagram

В самом центре Львова на Площади Рынок мужчина исполнил гимн Украины на гитаре. Он расположился на балконе с видом на одну из самых популярных улиц страны. Гимн под аккомпанемент гитары получился красивым и привлек внимание как горожан, так и гостей Львова.

Чем известна Кира Макогоненко?

Молодая харьковчанка покоряет спортивную индустрию не только яркими победами, но и неожиданным подходом к тренировкам. Видео с ее участием часто становятся "вирусными". 15-летняя спортсменка то устраивает настоящее шоу с прыжками со скакалкой, то жонглирует мячиками, балансируя на доске и при этом набивает грушу.

Кира Макогоненко дома. Фото: Instagram

В 2022 году Кира Макогоненко завоевала золотую медаль международного турнира по боксу "Кубок Балтийского моря", который проходил в Германии. В финальном поединке весовой категории 48 кг украинка победила соперницу из Саудовской Аравии. Макогоненко посвятила свой успех украинцам, которые защищают страну от интервентов.

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