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Юная звезда бокса Кира Макогоненко удивила исполнением гимна Украины

17 апреля 2023 13:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Юная звезда бокса Кира Макогоненко удивила исполнением гимна Украины
Кира Макогоненко после тренировки. Фото: Instagram
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Восходящая звезда украинского бокса Кира Макогоненко поделилась с болельщиками необычным исполнением национального гимна. 

Юная харьковчанка посетила Львов и опубликовала трогательное видео на своей странице в Instagram

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Кира Макогоненко отпраздновала Пасху во Львове. Во время прогулки по городу 15-летняя звезда украинского спорта стала свидетельницей необычного исполнения национального гимна. 

Гимн Украине во Львове
Гимн Украине во Львове. Скриншот: Instagram

В самом центре Львова на Площади Рынок мужчина исполнил гимн Украины на гитаре. Он расположился на балконе с видом на одну из самых популярных улиц страны. Гимн под аккомпанемент гитары получился красивым и привлек внимание как горожан, так и гостей Львова. 

Чем известна Кира Макогоненко? 

Молодая харьковчанка покоряет спортивную индустрию не только яркими победами, но и неожиданным подходом к тренировкам. Видео с ее участием часто становятся "вирусными". 15-летняя спортсменка то устраивает настоящее шоу с прыжками со скакалкой, то жонглирует мячиками, балансируя на доске и при этом набивает грушу. 

Кира Макогоненко
Кира Макогоненко дома. Фото: Instagram

В 2022 году Кира Макогоненко завоевала золотую медаль международного турнира по боксу "Кубок Балтийского моря", который проходил в Германии. В финальном поединке весовой категории 48 кг украинка победила соперницу из Саудовской Аравии. Макогоненко посвятила свой успех украинцам, которые защищают страну от интервентов. 

Напомним, украинец Виктор Цыганков помог "Жироне" добыть важную победу в чемпионате Испании. 

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