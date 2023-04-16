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"Я иду за поясом Усика": китаец Чжилей прокомментировал победу над Джойсом

16 апреля 2023 06:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Китаец Чжилей заявил, что следует за поясом Усика
39-летний китайский боксер подарил сенсацию. Фото: twitter
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

После сенсационной победы над Джо Джойсом 39-летний Чжан Чжилей заявил, что планирует теперь избить Усика. В это время Джойс принес извинения болельщикам и обещает вернуться.

Комментарии боксеров в материале Новини.LIVE.

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"Сегодня мой день. Моя победа принадлежит каждому китайцу. Мне 39 лет, но я дисциплинирован и много тренируюсь. Мой следующий шаг – я иду за титулом Усика", – говорит Чжилей.

Перед боем Чжан говорил, что если Джойс сразится так, как до этого, то проиграет. Он ожидал, что тренер даст ему какие-нибудь указания для исправления ошибок.

Джойс ожидал выиграть "как всегда"

Но произошло все по-другому. Уже в шестом раунде врач запретил ему продолжать бой из-за ужасной гематомы на лице и британец извинялся перед болельщиками.

"Я разочарован своим выступлением. Его правая рука продолжала избивать меня, и я не мог уйти с дороги. Это был хороший бой, но я мог бы выступить лучше. Я давно не дрался с левшей. Надо отдать ему должное, он хороший боксер. Это просто разочарование. Я ожидал, что выиграю, как всегда.

Чжан Чжилей – хороший сильно бьющий боец. Он неудобный боксер, потому что левша и бьет сильно. Я хотел бы извиниться перед всеми моими болельщиками. Я вернусь, мое путешествие еще не окончено. Это только препятствие, о которое я споткнулся", – считает Джойс.

Это первое поражение Джойса на профи-ринге, а китаец одержал 25 победу и завоевал пояс временного чемпиона WBO в супертяжелом весе.

Теперь Чжан Чжилей претендует на пояс украинца Александра Усика по линии WBO.

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