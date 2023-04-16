Китаєць Чжілей заявив, що йде за поясом Усика

39-річний китайський боксер подарував сенсацію. Фото: twitter

Після сенсаційної перемоги над Джо Джойсом 39-річний Чжан Чжілей заявив, що планує тепер побити Усика. В цей час Джойс вибачився перед вболівальниками та обіцяє повернутися.

Коментарі боксерів в матеріалі Новини.LIVE.

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"Сьогодні мій день. Моя перемога належить кожному китайцеві. Мені 39 років, але я дисциплінований і багато тренуюсь. Мій наступний крок – я йду за титулом Усика", – каже Чжілей.

🌏 “I want everyone across the world to see my 𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑”



Zhilei Zhang hopes to continue to impress after tonight’s shock upset 🥊#JoyceZhang pic.twitter.com/4EaL61FmLW — Queensberry Promotions (@Queensberry) April 15, 2023

Перед боєм Чжан казав, що якщо Джойс битиметься так, як до цього, то програє. Він очікував, що тренер дасть йому якісь вказівки для виправлення помилок.

Джойс очікував виграти "як завжди"

Але сталося все інакше. Вже у шостому раунді лікар заборонив йому продовжувати бій через жахливу гематому на обличчі й британець просив вибачення перед вболівальниками.

"Я розчарований своїм виступом. Його права рука продовжувала бити мене, і я не міг піти з дороги. Це був хороший бій, але я міг би виступити краще. Я давно не бився з шульгою. Треба віддати йому належне, він хороший боксер. Це просто розчарування. Я очікував, що виграю, як завжди.

"It's disappointing, I expected to win like I normally do"



"I will be back"



Joe Joyce reflects on a tough defeat...💭#FightNight | #JoyceZhang | 📺 BT Sport 1 pic.twitter.com/jNVxPOzeMU — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) April 15, 2023

Чжан Чжілей – хороший боєць, який сильно б'є. Він незручний боксер, бо шульга і б'є сильно. Я хотів би вибачитись перед усіма моїми вболівальниками. Я повернуся, моя подорож ще не закінчена. Це лише перешкода, об яку я спіткнувся", – вважає Джойс.

Це перша поразка Джойса на профі-рингу, а китаєць здобув 25-ту перемогу і завоював пояс тимчасового чемпіона WBO в суперважкій вазі.

Відтепер Чжан Чжілей претендує на пояс українця Олександра Усика по лінії WBO.

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