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"Я йду за поясом Усика": китаєць Чжілей прокоментував перемогу над Джойсом

16 квітня 2023 06:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Китаєць Чжілей заявив, що йде за поясом Усика
39-річний китайський боксер подарував сенсацію. Фото: twitter
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Після сенсаційної перемоги над Джо Джойсом 39-річний Чжан Чжілей заявив, що планує тепер побити Усика. В цей час Джойс вибачився перед вболівальниками та обіцяє повернутися.

Коментарі боксерів в матеріалі Новини.LIVE.

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"Сьогодні мій день. Моя перемога належить кожному китайцеві. Мені 39 років, але я дисциплінований і багато тренуюсь. Мій наступний крок – я йду за титулом Усика", – каже Чжілей.

Перед боєм Чжан казав, що якщо Джойс битиметься так, як до цього, то програє. Він очікував, що тренер дасть йому якісь вказівки для виправлення помилок.

Джойс очікував виграти "як завжди"

Але сталося все інакше. Вже у шостому раунді лікар заборонив йому продовжувати бій через жахливу гематому на обличчі й британець просив вибачення перед вболівальниками.

"Я розчарований своїм виступом. Його права рука продовжувала бити мене, і я не міг піти з дороги. Це був хороший бій, але я міг би виступити краще. Я давно не бився з шульгою. Треба віддати йому належне, він хороший боксер. Це просто розчарування. Я очікував, що виграю, як завжди.

Чжан Чжілей – хороший боєць, який сильно б'є. Він незручний боксер, бо шульга і б'є сильно. Я хотів би вибачитись перед усіма моїми вболівальниками. Я повернуся, моя подорож ще не закінчена. Це лише перешкода, об яку я спіткнувся", – вважає Джойс.

Це перша поразка Джойса на профі-рингу, а китаєць здобув 25-ту перемогу і завоював пояс тимчасового чемпіона WBO в суперважкій вазі.

Відтепер Чжан Чжілей претендує на пояс українця Олександра Усика по лінії WBO.

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