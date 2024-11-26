Артем Степанов у заявці Баєра на матч Ліги чемпіонів проти Зальцбурга

Артем Степанов. Фото: instagram.com/artem.stepaanov

У рамках п'ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів німецький "Баєр" зіграє проти австрійського "Зальцбурга". На матчі буде один український футболіст.

Юний 17-річний Артем Степанов потрапив до заявки чемпіона Німеччини, повідомив портал Новини.LIVE.

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Степанов потрапляв у заявку клубу в кожному турнірі

Головний тренер "Баєра" Хабі Алонсо вперше вніс Степанова у заявку на матч Ліги чемпіонів.

У матчі, який розпочався 26 листопада о 22:00 за київським часом, Степанов залишився на лаві запасних.

Раніше Степанов вже потрапляв у заявку на матч "Баєра" у Кубку Німеччини та в Бундеслізі, але на поле не виходив.

Степанов у поточному сезоні зіграв за "Баєр" U-19 16 матчів, де забив 11 голів і зробив два асисти.

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