Артем Степанов у заявці Баєра на матч Ліги чемпіонів проти Зальцбурга

Юний українець вперше потрапив в заявку Баєра на матч ЛЧ
У рамках п'ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів німецький "Баєр" зіграє проти австрійського "Зальцбурга". На матчі буде один український футболіст.
Юний 17-річний Артем Степанов потрапив до заявки чемпіона Німеччини, повідомив портал Новини.LIVE.
Степанов потрапляв у заявку клубу в кожному турнірі
Головний тренер "Баєра" Хабі Алонсо вперше вніс Степанова у заявку на матч Ліги чемпіонів.
У матчі, який розпочався 26 листопада о 22:00 за київським часом, Степанов залишився на лаві запасних.
Раніше Степанов вже потрапляв у заявку на матч "Баєра" у Кубку Німеччини та в Бундеслізі, але на поле не виходив.
Степанов у поточному сезоні зіграв за "Баєр" U-19 16 матчів, де забив 11 голів і зробив два асисти.
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