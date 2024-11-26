Артем Степанов в заявке Байера на матч Лиги чемпионов против Зальцбурга

Артем Степанов. Фото: instagram.com/artem.stepaanov

В рамках пятого тура основного раунда Лиги чемпионов немецкий "Байер" сыграет против австрийского "Зальцбурга". На матче будет один украинский футболист.

Юный 17-летний Артем Степанов попал в заявку чемпиона Германии, сообщил портал Новини.LIVE.

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Степанов попадал в заявку клуба в каждом турнире

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо впервые внес Степанова в заявку на матч Лиги чемпионов.

В матче, который начался 26 ноября в 22:00 по киевскому времени, Степанов остался на скамейке запасных.

Ранее Степанов уже попадал в заявку на матч "Байера" и Кубке Германии и в Бундеслиги, но на поле не выходил.

Степанов в текущем сезоне сыграл за "Байер" U-19 16 матчей, где забил 11 голов и сделал два ассиста.

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