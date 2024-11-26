Артем Степанов в заявке Байера на матч Лиги чемпионов против Зальцбурга

Юный украинец впервые попал в заявку Байера на матч ЛЧ
В рамках пятого тура основного раунда Лиги чемпионов немецкий "Байер" сыграет против австрийского "Зальцбурга". На матче будет один украинский футболист.
Юный 17-летний Артем Степанов попал в заявку чемпиона Германии, сообщил портал Новини.LIVE.
Степанов попадал в заявку клуба в каждом турнире
Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо впервые внес Степанова в заявку на матч Лиги чемпионов.
В матче, который начался 26 ноября в 22:00 по киевскому времени, Степанов остался на скамейке запасных.
Ранее Степанов уже попадал в заявку на матч "Байера" и Кубке Германии и в Бундеслиги, но на поле не выходил.
Степанов в текущем сезоне сыграл за "Байер" U-19 16 матчей, где забил 11 голов и сделал два ассиста.
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