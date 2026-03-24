Юну зірку боксу ввели в штучну кому після програного поєдинку

Ісіс Сіо під час промо до поєдинку. Фото: instagram.com/popular/isis-sio/

Молода 19-річна американська зірка боксу найлегшої ваги Ісіс Сіо опинилася у важкому стані після поєдинку проти Джоселін Камарілло. Бій завершився нокаутом уже в першому раунді. Після серії ударів по голові спортсменка впала на канвас.

Лікарі ухвалили рішення ввести її в стан штучної коми, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на BoxingScene.

Інцидент стався після пропущеної комбінації, яка призвела до втрати свідомості. Ісіс Сіо отримала медичну допомогу відразу після бою. Стан спортсменки оцінювали як серйозний. Ситуація викликала резонанс у боксерській спільноті.

La #boxeadora de 19 años Isis Sio permanece en coma inducido tras ser noqueada en el primer asalto en #California.



Convulsionó en el #ring y fue trasladada a cuidados intensivos. pic.twitter.com/VbBN22cShl — Tribuna de la Bahía (@tribuna_bahia) March 23, 2026

З'явилися обнадійливі новини про стан Сіо

Пізніше стало відомо, що спортсменка прийшла до тями. Вона вже може самостійно дихати і була відключена від апарату штучної вентиляції легенів.

Також повідомляється, що Ісіс Сіо почала розмовляти з лікарями. Стан спортсменки стабілізується, проте відновлення триває. Лікарі не готові дати прогноз щодо повернення Ісіс на ринг у майбутньому.

