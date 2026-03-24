Головна Спорт Юну зірку боксу ввели в штучну кому після програного поєдинку

Юну зірку боксу ввели в штучну кому після програного поєдинку

Дата публікації: 24 березня 2026 12:43
Юну зірку боксу ввели в штучну кому після програного поєдинку
Ісіс Сіо під час промо до поєдинку. Фото: instagram.com/popular/isis-sio/

Молода 19-річна американська зірка боксу найлегшої ваги Ісіс Сіо опинилася у важкому стані після поєдинку проти Джоселін Камарілло. Бій завершився нокаутом уже в першому раунді. Після серії ударів по голові спортсменка впала на канвас.

Лікарі ухвалили рішення ввести її в стан штучної коми, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на BoxingScene.

Інцидент стався після пропущеної комбінації, яка призвела до втрати свідомості. Ісіс Сіо отримала медичну допомогу відразу після бою. Стан спортсменки оцінювали як серйозний. Ситуація викликала резонанс у боксерській спільноті.

З'явилися обнадійливі новини про стан Сіо

Пізніше стало відомо, що спортсменка прийшла до тями. Вона вже може самостійно дихати і була відключена від апарату штучної вентиляції легенів.

Також повідомляється, що Ісіс Сіо почала розмовляти з лікарями. Стан спортсменки стабілізується, проте відновлення триває. Лікарі не готові дати прогноз щодо повернення Ісіс на ринг у майбутньому.

спорт бокс травма Спортивна травма Ісіс Сіо
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
