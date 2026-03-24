Юную звезду бокса ввели в искусственную кому после проигранного поединка

Исис Сио во время промо к поединку.

Молодая 19-летняя американская звезда бокса наилегчайшего веса Исис Сио оказалась в тяжелом состоянии после поединка против Джоселин Камарилло. Бой завершился нокаутом уже в первом раунде. После серии ударов по голове спортсменка упала на канвас.

Врачи приняли решение ввести ее в состояние искусственной комы, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на BoxingScene.

Читайте также:

Инцидент произошел после пропущенной комбинации, которая привела к потере сознания. Исис Сио получила медицинскую помощь сразу после боя. Состояние спортсменки оценивалось как серьезное. Ситуация вызвала резонанс в боксерском сообществе.

La #boxeadora de 19 años Isis Sio permanece en coma inducido tras ser noqueada en el primer asalto en #California.



Convulsionó en el #ring y fue trasladada a cuidados intensivos. pic.twitter.com/VbBN22cShl — Tribuna de la Bahía (@tribuna_bahia) March 23, 2026

Появились обнадеживающие новости о состоянии Сио

Позже стало известно, что спортсменка пришла в сознание. Она уже может самостоятельно дышать и была отключена от аппарата искусственной вентиляции легких.

Также сообщается, что Исис Сио начала разговаривать с врачами. Состояние спортсменки стабилизируется, однако восстановление продолжается. Врачи не готовы дать прогноз относительно возвращения Исис на ринг в будущем.

