Главная Спорт Юную звезду бокса ввели в искусственную кому после проигранного поединка

Юную звезду бокса ввели в искусственную кому после проигранного поединка

Ua ru
Дата публикации 24 марта 2026 12:43
Исис Сио во время промо к поединку. Фото: instagram.com/popular/isis-sio/

Молодая 19-летняя американская звезда бокса наилегчайшего веса Исис Сио оказалась в тяжелом состоянии после поединка против Джоселин Камарилло. Бой завершился нокаутом уже в первом раунде. После серии ударов по голове спортсменка упала на канвас.

Врачи приняли решение ввести ее в состояние искусственной комы, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на BoxingScene.

Инцидент произошел после пропущенной комбинации, которая привела к потере сознания. Исис Сио получила медицинскую помощь сразу после боя. Состояние спортсменки оценивалось как серьезное. Ситуация вызвала резонанс в боксерском сообществе. 

Появились обнадеживающие новости о состоянии Сио

Позже стало известно, что спортсменка пришла в сознание. Она уже может самостоятельно дышать и была отключена от аппарата искусственной вентиляции легких.

Также сообщается, что Исис Сио начала разговаривать с врачами. Состояние спортсменки стабилизируется, однако восстановление продолжается. Врачи не готовы дать прогноз относительно возвращения Исис на ринг в будущем. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
