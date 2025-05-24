Клопп посварився з уболівальниками Ліверпуля через відомого гравця

Мохамед Салах із фанами "Ліверпуля". Фото: Reuters/Phil Noble

Колишній головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп висловив глибоке розчарування після того, як почув, як фанати освистували Трента Александер-Арнольда під час недавнього матчу проти "Арсеналу".

Захисник, який провів у клубі 20 років, оголосив про свій відхід наприкінці сезону, що викликало неоднозначну реакцію вболівальників, повідомляє Football Transfers.

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Юрген Клопп виступив на благодійному заході LFC Foundation, де розповів, що був дуже засмучений, почувши освистування на адресу футболіста "червоних". Німецький фахівець "був розчарований та вимкнув телевізор". Він підкреслив, що Трент Александер-Арнольд завжди віддавався грі на 100% та заслуговує на повагу за свої заслуги перед клубом.

Юрген Клопп звернувся до вболівальників. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Що Клопп сказав про конфлікт

Александер-Арнольд, який приєднався до академії "Ліверпуля" у віці шести років і дебютував в основній команді під керівництвом Клоппа, зіграв 353 матчі за клуб, вигравши Прем'єр-лігу, Лігу чемпіонів та Клубний чемпіонат світу. Його трансфер у "Реал" став болючим моментом для багатьох вболівальників.

"Я дивився матч, коли він вийшов на поле, і почув освистування. Я подумав, що це проблеми зі слухом, збільшив гучність. Через 10 секунд зрозумів, що це дійсно освистування, і вимкнув телевізор. Я не міг бути більш розчарований у цей момент. Це не ми, 100% не ми", — сказав Клопп.

Трент Александр-Арнольд під час тренування. Фото: Reuters/Matthew Childs

Екснаставник "Ліверпуля" закликав фанатів не забувати внесок Трента в успіхи команди та підкреслив, що розчарування — це нормально, але важливо пам'ятати про те, що гравець зробив для клубу. Він додав, що клуб відомий своєю здатністю не забувати своїх героїв.

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