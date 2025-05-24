Клопп поругался с болельщиками Ливерпуля из-за известного игрока

Мохамед Салах с фанами "Ливерпуля". Фото: Reuters/Phil Noble

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил глубокое разочарование после того, как услышал, как фанаты освистывали Трента Александер-Арнольда во время недавнего матча против "Арсенала".

Защитник, который провел в клубе 20 лет, объявил о своем уходе в конце сезона, что вызвало неоднозначную реакцию болельщиков, сообщает Football Transfers.

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Юрген Клопп выступил на благотворительном мероприятии LFC Foundation, где рассказал, что был очень расстроен, услышав освистывание в адрес футболиста "красных". Немецкий специалист "был разочарован и выключил телевизор". Он подчеркнул, что Трент Александр-Арнольд всегда отдавался игре на 100% и заслуживает уважения за свои заслуги перед клубом.

Юрген Клопп обратился к болельщикам. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Что Клопп сказал о конфликте

Александер-Арнольд, который присоединился к академии "Ливерпуля" в возрасте шести лет и дебютировал в основной команде под руководством Клоппа, сыграл 353 матча за клуб, выиграв Премьер-лигу, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира. Его уход в "Реал" стал болезненным моментом для многих болельщиков.

"Я смотрел матч, когда он вышел на поле, и услышал освистывание. Я подумал, что это проблемы со слухом, увеличил громкость. Через 10 секунд понял, что это действительно освистывание, и выключил телевизор. Я не мог быть более разочарован в этот момент. Это не мы, 100% не мы", — сказал Клопп.

Трент Александр-Арнольд во время тренировки. Фото: Reuters/Matthew Childs

Экс-наставник "Ливерпуля" призвал фанатов не забывать вклад Трента в успехи команды и подчеркнул, что разочарование — это нормально, но важно помнить о том, что игрок сделал для клуба. Он добавил, что клуб известен своей способностью не забывать своих героев.

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