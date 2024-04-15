Ювентус може очолити колишній гравець Барселони та збірної Італії

Тьяго Мотта під час матчу чемпіонату Італії. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Керівництво туринського "Ювентуса" незадоволене виступом команди під керівництвом Массіміліано Алегрі. Вже влітку "стару синьйору" може очолити інший фахівець.

"Ювентус" вже досяг попередньої домовленості з Тьяго Моттою, повідомляє Tutto Mercato.

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Туринський "Ювентус" посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії за підсумками 32 турів. Команда намагається втриматися на цьому рядку, щоб зіграти восени у Лізі чемпіонів. Але навіть якщо "стара синьйора" зуміє це зробити, майже напевно команду до єврокубків готуватиме інший тренер.

Тьяго Мотта керує грою "Болоньї". Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Тьяго Мотта на чолі "Ювентуса"

Контракт Массіміліано Алегрі зі "старою синьйорою" діє до літа 2025 року, але туринський клуб може достроково перервати співпрацю з досвідченим фахівцем. Його замінить у "Ювентусі" Тьяго Мотта, з яким уже провів переговори спортивний директор туринців Крістіано Джунтолі.

"Болонья" за підсумками 32 турів займає четвертий рядок у Серії А. Вона відстає від "Ювентуса" лише на чотири бали. Якщо Мотта піде з "Болоньї", команду може очолити Паоло Ванолі із "Венеції".

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