Ювентус може очолити колишній гравець Барселони та збірної Італії
Керівництво туринського "Ювентуса" незадоволене виступом команди під керівництвом Массіміліано Алегрі. Вже влітку "стару синьйору" може очолити інший фахівець.
"Ювентус" вже досяг попередньої домовленості з Тьяго Моттою, повідомляє Tutto Mercato.
Туринський "Ювентус" посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії за підсумками 32 турів. Команда намагається втриматися на цьому рядку, щоб зіграти восени у Лізі чемпіонів. Але навіть якщо "стара синьйора" зуміє це зробити, майже напевно команду до єврокубків готуватиме інший тренер.
Тьяго Мотта на чолі "Ювентуса"
Контракт Массіміліано Алегрі зі "старою синьйорою" діє до літа 2025 року, але туринський клуб може достроково перервати співпрацю з досвідченим фахівцем. Його замінить у "Ювентусі" Тьяго Мотта, з яким уже провів переговори спортивний директор туринців Крістіано Джунтолі.
"Болонья" за підсумками 32 турів займає четвертий рядок у Серії А. Вона відстає від "Ювентуса" лише на чотири бали. Якщо Мотта піде з "Болоньї", команду може очолити Паоло Ванолі із "Венеції".
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