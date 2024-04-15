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Ювентус может возглавить бывший игрок Барселоны и сборной Италии

15 апреля 2024 19:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ювентус может возглавить бывший игрок Барселоны и сборной Италии
Тьягу Мотта во время матча чемпионата Италии. Фото: Reuters/Alberto Lingria
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство туринского "Ювентуса" недовольно выступлением команды под руководством Массимилиано Аллегри. Уже летом "старую синьору" может возглавить другой специалист

"Ювентус" уже достиг предварительной договоренности с Тьягу Моттой, сообщает Tutto Mercato

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Туринский "Ювентус" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии по итогам 32 туров. Команда пытается удержаться на этой строчке, чтобы сыграть осенью в Лиге чемпионов. Но даже если "старая синьора" сумеет это сделать, почти наверняка команду к еврокубкам будет готовить другой тренер. 

Тьягу Мотта
Тьягу Мотта руководит игрой "Болоньи". Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Тьягу Мотта во главе "Ювентуса" 

Контракт Массимилиано Аллегри со "старой синьорой" действует до лета 2025 года, но туринский клуб может досрочно прервать сотрудничество с опытным специалистом. Его заменит в "Ювентусе" Тьягу Мотта, с которым уже провел переговоры спортивный директор туринцев Кристиано Джунтоли. 

"Болонья" по итогам 32 туров занимает четвертую строчку в Серии А. Она отстает от "Ювентуса" всего на четыре балла. Если Мотта уйдет из "Болоньи", команду может возглавить Паоло Ваноли из "Венеции".

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба. 

"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.

Лунин чуть не стал причиной инфаркта у Анчелотти — украинец снова ошибся.

Луческу получил выгодное предложение — Мирча готов возглавить новый клуб. 

Бывший тренер "Баварии" поздравил "Байер" с чемпионским титулом — что он сказал. 

спорт
футбол
Серия А
Ювентус
тренер
Тьягу Мотта

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