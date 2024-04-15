Ювентус может возглавить бывший игрок Барселоны и сборной Италии
Руководство туринского "Ювентуса" недовольно выступлением команды под руководством Массимилиано Аллегри. Уже летом "старую синьору" может возглавить другой специалист.
"Ювентус" уже достиг предварительной договоренности с Тьягу Моттой, сообщает Tutto Mercato.
Туринский "Ювентус" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии по итогам 32 туров. Команда пытается удержаться на этой строчке, чтобы сыграть осенью в Лиге чемпионов. Но даже если "старая синьора" сумеет это сделать, почти наверняка команду к еврокубкам будет готовить другой тренер.
Тьягу Мотта во главе "Ювентуса"
Контракт Массимилиано Аллегри со "старой синьорой" действует до лета 2025 года, но туринский клуб может досрочно прервать сотрудничество с опытным специалистом. Его заменит в "Ювентусе" Тьягу Мотта, с которым уже провел переговоры спортивный директор туринцев Кристиано Джунтоли.
"Болонья" по итогам 32 туров занимает четвертую строчку в Серии А. Она отстает от "Ювентуса" всего на четыре балла. Если Мотта уйдет из "Болоньи", команду может возглавить Паоло Ваноли из "Венеции".
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