Ювентус может возглавить бывший игрок Барселоны и сборной Италии

Тьягу Мотта во время матча чемпионата Италии. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Руководство туринского "Ювентуса" недовольно выступлением команды под руководством Массимилиано Аллегри. Уже летом "старую синьору" может возглавить другой специалист.

"Ювентус" уже достиг предварительной договоренности с Тьягу Моттой, сообщает Tutto Mercato.

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Туринский "Ювентус" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии по итогам 32 туров. Команда пытается удержаться на этой строчке, чтобы сыграть осенью в Лиге чемпионов. Но даже если "старая синьора" сумеет это сделать, почти наверняка команду к еврокубкам будет готовить другой тренер.

Тьягу Мотта руководит игрой "Болоньи". Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Тьягу Мотта во главе "Ювентуса"

Контракт Массимилиано Аллегри со "старой синьорой" действует до лета 2025 года, но туринский клуб может досрочно прервать сотрудничество с опытным специалистом. Его заменит в "Ювентусе" Тьягу Мотта, с которым уже провел переговоры спортивный директор туринцев Кристиано Джунтоли.

"Болонья" по итогам 32 туров занимает четвертую строчку в Серии А. Она отстает от "Ювентуса" всего на четыре балла. Если Мотта уйдет из "Болоньи", команду может возглавить Паоло Ваноли из "Венеции".

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