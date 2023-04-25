"Ювентус" попрощається з єврокубками: в УЄФА готові на жорстке рішення
Проблеми туринського "Ювентуса" нікуди не ділися — їх може стати ще більше. Італійський клуб залишиться без єврокубків, якщо у справі про фінансові махінації найближчими місяцями не буде ухвалено остаточного рішення.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Санкції проти "Ювентуса"
Італійському "Ювентусу" можуть заборонити висупати у єврокубках мінімум на один сезон. Якщо у справі про фінансові порушення не винесуть вирок в найближчі місяці, то "стара синьйора" отримає санкції від УЄФА, оскільки футбольний орган проводить власне паралельне розслідування.
Тож для того, аби уникнути такого покарання, італійський суд повинен поставити крапку у цій справі до початку нового єврокубкового сезону. Якщо ж цього не станеться, то рішення про виступи "Ювентуса" на міжнародній арені прийматиме комісія з чесної гри УЄФА.
Варто зазначити, що 20 квітня туринському клубу повернули 15 очок, які зняли ще в січні. Апеляційний суд федерації футболу Італії повинен провести повториний розгляд справи.
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