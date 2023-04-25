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"Ювентус" попрощається з єврокубками: в УЄФА готові на жорстке рішення

25 квітня 2023 19:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Ювентус попрощається з єврокубками — в УЄФА готові на жорстке рішення
Півзахисник "Ювентуса" Андріен Рабьо. Фото: Reuters/PEDRO NUNES
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Проблеми туринського "Ювентуса" нікуди не ділися — їх може стати ще більше. Італійський клуб залишиться без єврокубків, якщо у справі про фінансові махінації найближчими місяцями не буде ухвалено остаточного рішення.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Італійському "Ювентусу" можуть заборонити висупати у єврокубках мінімум на один сезон. Якщо у справі про фінансові порушення не винесуть вирок в найближчі місяці, то "стара синьйора" отримає санкції від УЄФА, оскільки футбольний орган проводить власне паралельне розслідування.  

Ювентус
Розгляд справи "Ювентуса" про фінансові порушення. Фото: Reuters/GUGLIELMO MANGIAPANE

Тож для того, аби уникнути такого покарання, італійський суд повинен поставити крапку у цій справі до початку нового єврокубкового сезону. Якщо ж цього не станеться, то рішення про виступи "Ювентуса" на міжнародній арені прийматиме комісія з чесної гри УЄФА. 

Варто зазначити, що 20 квітня туринському клубу повернули 15 очок, які зняли ще в січні. Апеляційний суд федерації футболу Італії повинен провести повториний розгляд справи. 

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