Ювентус попрощається з єврокубками — в УЄФА готові на жорстке рішення

Півзахисник "Ювентуса" Андріен Рабьо. Фото: Reuters/PEDRO NUNES

Проблеми туринського "Ювентуса" нікуди не ділися — їх може стати ще більше. Італійський клуб залишиться без єврокубків, якщо у справі про фінансові махінації найближчими місяцями не буде ухвалено остаточного рішення.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Санкції проти "Ювентуса"

Італійському "Ювентусу" можуть заборонити висупати у єврокубках мінімум на один сезон. Якщо у справі про фінансові порушення не винесуть вирок в найближчі місяці, то "стара синьйора" отримає санкції від УЄФА, оскільки футбольний орган проводить власне паралельне розслідування.

Розгляд справи "Ювентуса" про фінансові порушення. Фото: Reuters/GUGLIELMO MANGIAPANE

Тож для того, аби уникнути такого покарання, італійський суд повинен поставити крапку у цій справі до початку нового єврокубкового сезону. Якщо ж цього не станеться, то рішення про виступи "Ювентуса" на міжнародній арені прийматиме комісія з чесної гри УЄФА.

Варто зазначити, що 20 квітня туринському клубу повернули 15 очок, які зняли ще в січні. Апеляційний суд федерації футболу Італії повинен провести повториний розгляд справи.

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