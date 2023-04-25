Ювентус попрощается с еврокубками — в УЕФА готовы на жесткое решение

"Ювентус" простится с еврокубками: в УЕФА готовы к жесткому решению
Проблемы туринского "Ювентуса" никуда не делись — их может стать еще больше. Итальянский клуб останется без еврокубков, если по делу о финансовых махинациях в ближайшие месяцы не будет принято окончательное решение.
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Санкции против "Ювентуса"
Итальянскому "Ювентусу" могут запретить высупать в еврокубках минимум на один сезон. Если по делу о финансовых нарушениях не вынесут приговор в ближайшие месяцы, то "старая синьора" получит санкции от УЕФА, поскольку футбольный орган проводит собственное параллельное расследование.
Чтобы избежать такого наказания, итальянский суд должен поставить точку по этому делу до начала нового еврокубкового сезона. Если этого не произойдет, то решение о выступлениях "Ювентуса" на международной арене будет принимать комиссия по честной игре УЕФА.
Следует отметить, что 20 апреля туринскому клубу вернули 15 очков, которые сняли еще в январе. Апелляционный суд федерации футбола Италии должен провести повторное рассмотрение дела.
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