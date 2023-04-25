Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Ювентус" простится с еврокубками: в УЕФА готовы к жесткому решению arrow

"Ювентус" простится с еврокубками: в УЕФА готовы к жесткому решению

25 апреля 2023 19:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Ювентус попрощается с еврокубками — в УЕФА готовы на жесткое решение
Полузащитник "Ювентуса" Андриен Рабё. Фото: Reuters/PEDRO NUNES
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Проблемы туринского "Ювентуса" никуда не делись — их может стать еще больше. Итальянский клуб останется без еврокубков, если по делу о финансовых махинациях в ближайшие месяцы не будет принято окончательное решение.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Читайте также:

Санкции против "Ювентуса"

Итальянскому "Ювентусу" могут запретить высупать в еврокубках минимум на один сезон. Если по делу о финансовых нарушениях не вынесут приговор в ближайшие месяцы, то "старая синьора" получит санкции от УЕФА, поскольку футбольный орган проводит собственное параллельное расследование.

Ювентус
Рассмотрение дела "Ювентуса" о финансовых нарушениях. Фото: Reuters/GUGLIELMO MANGIAPANE

Чтобы избежать такого наказания, итальянский суд должен поставить точку по этому делу до начала нового еврокубкового сезона. Если этого не произойдет, то решение о выступлениях "Ювентуса" на международной арене будет принимать комиссия по честной игре УЕФА.

Следует отметить, что 20 апреля туринскому клубу вернули 15 очков, которые сняли еще в январе. Апелляционный суд федерации футбола Италии должен провести повторное рассмотрение дела.

Напомним, супруга Александра Усика показала идеальную фигуру на пляже в Дубае. Екатерина надела довольно откровенный белый купальник.

У португальца Криштиану Роналду начались новые проблемы в Саудовской Аравии. Это дорого обойдется Аль-Насри.

В Бразилии появился футбольный клуб "Мариуполь". Одна из местных команд сменила название.

Известную российскую теннисистку не пустили в самолет польской авиакомпании из-за гражданства спортсменки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Вадим Столар: ВСУ с первых дней масштабного вторжения получают помощь от нашего Фонда

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

21:00 Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас