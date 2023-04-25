Ювентус попрощается с еврокубками — в УЕФА готовы на жесткое решение

Полузащитник "Ювентуса" Андриен Рабё. Фото: Reuters/PEDRO NUNES

Проблемы туринского "Ювентуса" никуда не делись — их может стать еще больше. Итальянский клуб останется без еврокубков, если по делу о финансовых махинациях в ближайшие месяцы не будет принято окончательное решение.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Итальянскому "Ювентусу" могут запретить высупать в еврокубках минимум на один сезон. Если по делу о финансовых нарушениях не вынесут приговор в ближайшие месяцы, то "старая синьора" получит санкции от УЕФА, поскольку футбольный орган проводит собственное параллельное расследование.

Рассмотрение дела "Ювентуса" о финансовых нарушениях. Фото: Reuters/GUGLIELMO MANGIAPANE

Чтобы избежать такого наказания, итальянский суд должен поставить точку по этому делу до начала нового еврокубкового сезона. Если этого не произойдет, то решение о выступлениях "Ювентуса" на международной арене будет принимать комиссия по честной игре УЕФА.

Следует отметить, что 20 апреля туринскому клубу вернули 15 очков, которые сняли еще в январе. Апелляционный суд федерации футбола Италии должен провести повторное рассмотрение дела.

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