Ювентус хоче повернути Антоніо Конте на посаду головного тренера

Ігор Тудор. Фото: Reuters

У туринському "Ювентусі" влітку готуються до зміни головного тренера. Нинішнього наставника Ігора Тудора не розглядають як постійний варіант.

Про нового тренера повідомив журналіст та інсайдер Ніколо Скіра.

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Ігор Тудор із футболістом "Ювентуса". Фото: Reuters

Хто очолить "Ювентус"

Туринський клуб не збирається продовжувати контракт із нинішнім наставником Ігорем Тудором, який очолив команду в березні після звільнення Тьяго Мотти. Хорват мав контракт до червня, але не вразив керівництво.

Головним кандидатом на посаду тренера обрано Антоніо Конте — нинішнього наставника лідера Серії А "Наполі".

Антоніо Конте. Фото: Reuters

За даними джерел, Конте незадоволений трансферною політикою "Наполі" і розглядає можливість відходу після літа. Зараз команда йде на першій позиції в Серії А.

Повернення Конте, який приніс "Ювентусу" три чемпіонства, керівництво пов'язує із планами відновити колишню славу клубу.

"Ювентус" у турнірній таблиці чемпіонату Італії йде на четвертій позиції, яку намагається вберегти від претензій "Лаціо", "Роми" та "Болоньї".

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