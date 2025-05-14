Ювентус хочет вернуть Антонио Конте на пост главного тренера

Игор Тудор. Фото: Reuters

В туринском "Ювентусе" летом готовятся к смене главного тренера. Нынешнего наставника Игора Тудора не рассматривают как постоянный вариант.

Об новом тренере сообщил журналист и инсайдер Николо Скира.

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Игор Тудор с футболистом "Ювентуса". Фото: Reuters

Кто возглавит "Ювентус"

Туринский клуб не собирается продлевать контракт с нынешним наставником Игорем Тудором, который возглавил команду в марте после увольнения Тьяго Мотты. Хорват имел контракт до июня, но не впечатлил руководство.

Главным кандидатом на пост тренера выбран Антонио Конте — нынешний наставник лидера Серии А "Наполи".

Антонио Конте. Фото: Reuters

По данным источников, Конте недоволен трансферной политикой "Наполи" и рассматривает возможность ухода после летом. Сейчас команда идет на первой позиции в Серии А.

Возвращение Конте, который принес "Ювентусу" три чемпионства, руководство связывают с планами восстановить былую славу клуба.

"Ювентус" в турнирной таблице чемпионата Италии идет на четвертой позиции, которую пытается уберечь от претензий "Лацио", "Ромы" и "Болоньи".

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