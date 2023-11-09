Ювентус забере у Манчестер Сіті гравця збірної Англії

Тренування збірної Англії. Фото: Reuters/Matthew Childs

Керівники "Ювентуса" здійснили коротку, але продуктивну поїздку до Англії. Метою подорожі були переговори з одним із гравців "Манчестер Сіті".

Наступного літа "стара синьйора" підпише хавбека "містян", повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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"Ювентус" продовжує наполегливо працювати над кадровим підбором футболістів. "Стара синьйора" продовжила контракт із півзахисником збірної Італії Мануелем Локателлі. Скоро його приклад наслідуватимуть ще кілька гравців туринської команди. Але взимку італійський гранд активно працюватиме на трансферному ринку.

Кого "Ювентус" підпише в Англії

"Стара синьйора" зацікавлена в запрошенні хавбека збірної Англії Калвіна Філліпса. Представники італійського клубу регулярно відвідують матчі за участю 27-річного футболіста.

Керівництво "Ювентуса" планує або запропонувати Філліпсу повноцінний контракт, або в січні 2024 взяти його в оренду терміном до кінця сезону. "Манчестер Сіті" вже дав згоду Калвіну на переговори з італійцями.

Калвін Філліпс в "Манчестер Сіті". Фото: REUTERS/Molly Darlington

"Ювентус" має конкурента в Англії. "Ньюкасл" також хоче посилити склад футболістом збірної Англії. Проте сам Калвін Філліпс хоче спробувати сили у складі туринської команди. Орієнтовна вартість півзахисника становить 28 млн євро.

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