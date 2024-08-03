Олімпіада-2024 — ізраїльтянин з Дніпра Довгопят виборов золоту медаль

Гімнаст Артем Долгопят. Фото: скриншот

Ізраїльський гімнаст українського походження Артем Довгоп’ят став срібним призером Олімпійських ігор у Парижі. Це вже шоста медаль, яку Єрусалим здобув на Олімпіаді.

Про це інформує Новини.LIVE у суботу, 3 серпня.

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Спортсмен здобув срібло у вільних вправах, тоді як українець Ілля Ковтун фінішував 4-м. До цього Довгопят на Іграх-2020 у Токіо став олімпійським чемпіоном у цій дисципліні.

Зазначимо, що 27-річний гімнаст народився у Дніпрі, у 2009 році його родина переїхала до Ізраїлю.

Додамо, що Довгопят приніс шосту медаль Ізраїлю на Олімпійських іграх у Парижі, після того, як бронзу — Петр Пальчик, Інбар Ланір, Раз Гершко та Шарон Кантор отримали по срібній медалі, а Томас Реувені виборов золото з віндсерфінгу.

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