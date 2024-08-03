Олимпиада-2024 — израильтянин из Днепра Долгопят завоевал золотую медаль

Гимнаст Артем Долгопят. Фото: скриншот

Израильский гимнаст украинского происхождения Артем Долгопят стал серебряным призером Олимпийских игр в Париже. Это уже шестая медаль, которую Иерусалим завоевал на Олимпиаде.

Об этом сообщает Новини.LIVE в субботу, 3 августа.

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Спортсмен получил серебро в свободных упражнениях, в то время как украинец Илья Ковтун финишировал 4-м. До этого Долгопят на Играх-2020 в Токио стал олимпийским чемпионом по этой дисциплине.

Отметим, что 27-летний гимнаст родился в Днепре, в 2009 году его семья переехала в Израиль.

Добавим, что Долгопят принес шестую медаль Израиля на Олимпийских играх в Париже, после того, как бронзу — Петр Пальчик, Инбар Ланир, Раз Гершко и Шарон Кантор получили по серебряной медали, а Томас Реувени завоевал золото по виндсерфингу.

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