Кабаєв поділився враженнями від першого виклику до збірної України

Владислав Кабаєв у "Динамо". Фото: instagram.com/kabaevv.7/

Півзахисник київського "Динамо" Владислав Кабаєв поділився емоціями від виклику до збірної України. У вересні футболіст може вперше вийти на поле у формі національної команди.

Кабаєв розповів про свої завдання у збірній України в інтерв'ю офіційному сайту УАФ.

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Владислав Кабаєв отримав дебютний виклик до збірної України віком 29 років. Хавбек став одним із лідерів "Динамо" у перших матчах сезону 2024/2025 та привернув на себе увагу головного тренера національної команди.

Владислав Кабаєв під час тренування. Фото: instagram.com/kabaevv.7/

Кабаєв хоче забивати голи

Півзахисник "Динамо" зізнався, що щасливий отримати виклик до збірної України. Кабаєву вже 29 років, і він розуміє, що закріпитися у команді буде складніше, ніж у неї потрапити. Владислав вважає, що у "синьо-жовтих" підібрався добрий склад із великою кількістю молодих талановитих гравців. Цій команді під силу вирішувати завдання, які ставить тренерський штаб.

"Ніхто тут не розслабляється і працює, щоб це був не останній виклик. Хочу і я зарекомендувати себе з кращого боку. Я максималіст, дуже вимогливий до себе. Хочеться і віддати, і забити, і щоб команда виграла", — заявив Кабаєв.

У суботу, 7 вересня, збірна України зіграє з Албанією, а 10 вересня на неї чекає поєдинок із Чехією.

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