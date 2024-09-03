Кабаев поделился впечатлениями от первого вызова в сборную Украины

Владислав Кабаев в "Динамо". Фото: instagram.com/kabaevv.7/

Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Кабаев поделился эмоциями от вызова в сборную Украины. В сентябре футболист может впервые выйти на поле в форме национальной команды.

Кабаев рассказал о своих задачах в сборной Украины в интервью официальному сайту УАФ.

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Владислав Кабаев получил дебютный вызов в сборную Украины в возрасте 29 лет. Хавбек стал одним из лидеров "Динамо" в первых матчах сезона 2024/2025 и обратил на себя внимание главного тренера национальной команды.

Владислав Кабаев на тренировке. Фото: instagram.com/kabaevv.7/

Кабаев хочет забивать голы

Полузащитник "Динамо" признался, что счастлив получить вызов в сборную Украины. Кабаеву уже 29 лет, и он понимает, что закрепиться в команде будет сложнее, чем в нее попасть. Владислав считает, что у "сине-желтых" подобрался хороший состав с большим количеством молодых талантливых игроков. Этой команде по силам решать задачи, которые ставит тренерский штаб.

"Никто здесь не расслабляется и работает, чтобы это был не последний вызов. Хочу и я зарекомендовать себя с лучшей стороны. Я максималист, очень требовательный к себе. Хочется и отдать, и забить, и чтобы команда выиграла", — заявил Кабаев.

В субботу, 7 сентября, сборная Украины сыграет с Албанией, а 10 сентября ее ждет поединок с Чехией.

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