Каладзе прокомментировал слова Шевченко об их взаимоотношениях

Андрій Шевченко та Каха Каладзе. Фото: EFE

Колишній захисник київського "Динамо" та італійського "Мілана" Каха Каладзе прокоментував слова глави Української асоціації футболу Андрія Шевченка. Раніше володар "Золотого м’яча" заявив, що для нього Каладзе більше не існує.

Свій коментар Каладзе залишив в ефірі Mtavari TV, передає портал "Динамоманія".

Читайте також:

Молодые Шевченко, Каладзе и Деметрадзе. Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial

Каладзе вважає Шевченка сумним

За словами Каладзе, Україна переживає важкі часи, а Шевченко сумує.

Лідер партії "Грузинська мрія" та мер Тбілісі зазначив, що як грузин не вважає за правильне вступати в полеміку з людиною, яка перебуває в такому стані.

Каладзе також висловив сподівання, що ситуація в Україні скоро покращиться, а українці зможуть об’єктивно оцінити події, які з ними сталися.

"Україна зараз перебуває у важкому становищі, переживає випробування. Шевченко сьогодні сумує.

Для мене як для грузина неприйнятно вступати в полеміку з людиною, яка сумує.

Я дуже сподіваюся, що в Україні скоро завершиться цей жах, а український народ зможе правильно проаналізувати те, що з ним відбулося", — сказав Каладзе.

Зазначимо, що ще до початку повномасштабної війни Каладзе дотримувався позиції, подібної до курсу його політичної сили "Грузинська мрія", яка відзначалася неоднозначним ставленням до України.

У 2024 році Каладзе перейшов до відкритої критики української влади, що стало приводом для введення проти нього санкцій з боку офіційного Києва. Після цього він почав дозволяти собі образливі висловлювання на адресу президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, з'явився новий прогноз на бій Берінчик — Девіс — американець фаворит.

Раніше Берінчик заявив, що не збирається боксувати з іншими українцями.

Андрій Шевченко перервав мовчання щодо проваленого допінг-тесту Михайла Мудрика.

Житомирське "Полісся" віддало свого форварда, який був їх найдорожчим трансфером.