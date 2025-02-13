Каладзе прокомментировал слова Шевченко об их взаимоотношениях

Каладзе ответил на реплику Шевченко относительно него
Бывший защитник киевского "Динамо" и итальянского "Милана" Каха Каладзе прокомментировал слова главы Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко. Ранее обладатель "Золотого мяча" заявил, что для него Каладзе больше не существует.
Свой комментарий Каладзе оставил в эфире Mtavari TV, передает портал "Динамомания".
Каладзе считает Шевченко грустным
По словам Каладзе, Украина переживает тяжелые времена, а Шевченко грустит.
Лидер партии "Грузинская мечта" и мэр Тбилиси отметил, что как грузин не считает правильным вступать в полемику с человеком, который находится в таком состоянии.
Каладзе также выразил надежду, что ситуация в Украине скоро улучшится, а украинцы смогут объективно оценить события, которые с ними произошли.
"Украина сейчас находится в тяжелом положении, переживает испытания. Шевченко сегодня грустит.
Для меня как для грузина неприемлемо вступать в полемику с человеком, который грустит.
Я очень надеюсь, что в Украине скоро завершится этот ужас, а украинский народ сможет правильно проанализировать то, что с ним произошло", — сказал Каладзе.
Отметим, что еще до начала полномасштабной войны Каладзе придерживался позиции, подобной курсу его политической силы "Грузинская мечта", которая отличалась неоднозначным отношением к Украине.
В 2024 году Каладзе перешел к открытой критике украинских властей, что стало поводом для введения против него санкций со стороны официального Киева. После этого он начал позволять себе оскорбительные высказывания в адрес президента Владимира Зеленского.
Напомним, появился новый прогноз на бой Беринчик — Дэвис — американец фаворит.
Ранее Беринчик заявил, что не собирается боксировать с другими украинцами.
Андрей Шевченко прервал молчание относительно проваленного допинг-теста Михаила Мудрика.
Житомирское "Полесье" отдало своего форварда, который был их самым дорогим трансфером.
Читайте Новини.LIVE!