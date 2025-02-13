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Каладзе ответил на реплику Шевченко относительно него

13 февраля 2025 23:01
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Каладзе прокомментировал слова Шевченко об их взаимоотношениях
Андрей Шевченко и Каха Каладзе. Фото: EFE
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Бывший защитник киевского "Динамо" и итальянского "Милана" Каха Каладзе прокомментировал слова главы Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко. Ранее обладатель "Золотого мяча" заявил, что для него Каладзе больше не существует.

Свой комментарий Каладзе оставил в эфире Mtavari TV, передает портал "Динамомания".

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Молодые Шевченко, Каладзе и Деметрадзе. Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial

Каладзе считает Шевченко грустным

По словам Каладзе, Украина переживает тяжелые времена, а Шевченко грустит.

Лидер партии "Грузинская мечта" и мэр Тбилиси отметил, что как грузин не считает правильным вступать в полемику с человеком, который находится в таком состоянии.

Каладзе также выразил надежду, что ситуация в Украине скоро улучшится, а украинцы смогут объективно оценить события, которые с ними произошли.

"Украина сейчас находится в тяжелом положении, переживает испытания. Шевченко сегодня грустит.

Для меня как для грузина неприемлемо вступать в полемику с человеком, который грустит.

Я очень надеюсь, что в Украине скоро завершится этот ужас, а украинский народ сможет правильно проанализировать то, что с ним произошло", — сказал Каладзе.

Отметим, что еще до начала полномасштабной войны Каладзе придерживался позиции, подобной курсу его политической силы "Грузинская мечта", которая отличалась неоднозначным отношением к Украине.

В 2024 году Каладзе перешел к открытой критике украинских властей, что стало поводом для введения против него санкций со стороны официального Киева. После этого он начал позволять себе оскорбительные высказывания в адрес президента Владимира Зеленского.

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