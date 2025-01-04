Калініна відреагувала на поразку від росіянки в Брісбені — що сказала українка

Українська тенісистка Ангеліна Калініна. Фото: instagram.com/angie_kalinina

Новий сезон у великому тенісі розпочато. Зараз турніри ATP та WTA проходять в Австралії, де поступово готуються до старту на Australian Open.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна на своєму першому в сезоні турнірі змогла дійти до стадії півфіналу, де поступилася росіянці Поліні Кудерметовій, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Попри програш у півфіналі, Калініна позитивно оцінює старт сезону. І вже готується до свого наступного турніру.

Що сказала Калініна

У себе в Instagram Ангеліна Калініна зробила пост, в якому назвала старт сезону "чудовим".

"Чудовий початок сезону, продовжуємо вдосконалюватися щодня. Дякую, Брісбен", — написала вона.

До програшу у півфіналі Калініна обіграла китаянок Ван та Юань, росіянку Шнайдер та австралійку Бірелл.

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