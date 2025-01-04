Калинина отреагировала на поражение от россиянки в Брисбене — что сказала украинка

Украинская теннисистка Ангелина Калинина. Фото: instagram.com/angie_kalinina

Новый сезон в большом теннисе начался. Сейчас турниры ATP и WTA проходят в Австралии, где постепенно готовятся к старту на Australian Open.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина на своем первом в сезоне турнире смогла дойти до стадии полуфинала, где уступила россиянке Полине Кудерметовой, сообщает портал Новини.LIVE.

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Несмотря на проигрыш в полуфинале, Калинина положительно оценивает старт сезона. И уже готовится к своему следующему турниру.

Что сказала Калинина

У себя в Instagram Ангелина Калинина сделала пост, в котором назвала старт сезона "замечательным".

"Замечательное начало сезона, продолжаем совершенствоваться каждый день. Спасибо, Брисбен", — написала она.

До проигрыша в полуфинале Калинина обыграла китаянок Ван и Юань, россиянку Шнайдер и австралийку Бирелл.

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