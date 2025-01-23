Калюжний може перейти до чемпіонату Німеччини — що відомо

Гравець збірної України та "Олександрії" Іван Калюжний. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya

Один із найвідоміших гравців УПЛ скоро може змінити клуб. Принаймні, зараз про це йдуть активні чутки.

Гравець збірної України та "Олександрії" Іван Калюжний може перейти до відомого клубу із Західної Європи, повідомляє "Динамоманія".

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Куди перейде Калюжний

На гравця "Олександрії" претендує берлінська "Герта". Німецький клуб зараз знаходиться у другому за раундом дивізіоні і планує повернення у Бундеслігу.

Український гравець має стати важливим фактором цього повернення.

За даними ЗМІ, Калюжний зацікавлений у варіанті із "Гертою". Тож очікує руху з боку клубів.

"Герта" поки що готує офіційну пропозицію "Олександрії".

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