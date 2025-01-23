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Калюжний може перейти до знаменитого німецького клубу

23 січня 2025 15:33
Олександр Ільющенков - Редактор
Калюжний може перейти до чемпіонату Німеччини — що відомо
Гравець збірної України та "Олександрії" Іван Калюжний. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya
Олександр Ільющенков - Редактор

Один із найвідоміших гравців УПЛ скоро може змінити клуб. Принаймні, зараз про це йдуть активні чутки.

Гравець збірної України та "Олександрії" Іван Калюжний може перейти до відомого клубу із Західної Європи, повідомляє "Динамоманія"

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Цей клуб має давні історичні традиції. І зараз бореться за місце в еліті. 

Куди перейде Калюжний

На гравця "Олександрії" претендує берлінська "Герта". Німецький клуб зараз знаходиться у другому за раундом дивізіоні і планує повернення у Бундеслігу. 

Український гравець має стати важливим фактором цього повернення.

За даними ЗМІ, Калюжний зацікавлений у варіанті із "Гертою". Тож очікує руху з боку клубів.

"Герта" поки що готує офіційну пропозицію "Олександрії".

Нагадаємо, головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола розповів, що думає про відставку після поразки в Лізі чемпіонів.

Наставник французького "ПСЖ" Луїс Енріке відсвяткував перемогу над "Манчестер Сіті". 

"Ліверпуль" уже знайшов заміну лідеру команди Мохаммеду Салаху.

У Олександра Усика може з'явитися новий суперник, вже відоме його ім'я.

спорт футбол Футбол трансфери УПЛ Іван Калюжний

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