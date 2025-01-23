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Калюжный может перейти в знаменитый немецкий клуб

23 января 2025 15:33
Александр Ильющенков - Редактор
Калюжный может перейти в чемпионат Германии — что известно
Игрок сборной Украины и "Александрии" Иван Калюжный. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya
Александр Ильющенков - Редактор

Один из самых известных игроков УПЛ скоро может сменить клуб. По крайней мере, сейчас об этом идут активные слухи.

Игрок сборной Украины и "Александрии" Иван Калюжный может перейти в известный клуб из Западной Европы, сообщает "Динамомания"..

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Этот клуб имеет давние исторические традиции. И сейчас борется за место в элите.

Куда перейдет Калюжный

На игрока "Александрии" претендует берлинская "Герта". Немецкий клуб сейчас находится во втором по раунду дивизионе, и планирует возвращение в Бундеслигу.

Украинский игрок должен стать важным фактором этого возвращения.

По данным СМИ, Калюжный заинтересован в варианте с "Гертой". Поэтому ожидает движения со стороны клубов.

"Герта" пока что готовит официальное предложение "Александрии".

Напомним, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает об отставке после поражения в Лиге чемпионов.

Наставник французского "ПСЖ" Луис Энрике отпраздновал победу над "Манчестер Сити".

"Ливерпуль" уже нашел замену лидеру команды Мохаммеду Салаху.

У Александра Усика может появиться новый соперник, уже известно его имя.

спорт футбол Футбол трансферы УПЛ Иван Калюжный

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15:20 Сырский сделал заявление касаемо ситуации в 155-й бригаде

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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