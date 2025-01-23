Калюжный может перейти в чемпионат Германии — что известно

Калюжный может перейти в знаменитый немецкий клуб
Один из самых известных игроков УПЛ скоро может сменить клуб. По крайней мере, сейчас об этом идут активные слухи.
Игрок сборной Украины и "Александрии" Иван Калюжный может перейти в известный клуб из Западной Европы, сообщает "Динамомания"..
Этот клуб имеет давние исторические традиции. И сейчас борется за место в элите.
Куда перейдет Калюжный
На игрока "Александрии" претендует берлинская "Герта". Немецкий клуб сейчас находится во втором по раунду дивизионе, и планирует возвращение в Бундеслигу.
Украинский игрок должен стать важным фактором этого возвращения.
По данным СМИ, Калюжный заинтересован в варианте с "Гертой". Поэтому ожидает движения со стороны клубов.
"Герта" пока что готовит официальное предложение "Александрии".
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