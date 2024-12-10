Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Калюжним цікавляться два клуби — він може покинути УПЛ arrow

Калюжним цікавляться два клуби — він може покинути УПЛ

10 грудня 2024 15:30
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Іван Калюжний стане вільним агентом — варіанти кар'єри та пропозиції
Іван Калюжний. Фото: УАФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Футболіст "Олександрії" та збірної України Іван Калюжний наприкінці сезону стане вільним агентом. Тому у гравця є три варіанти продовження кар’єри.

Згідно з одним, він може поїхати до Європи. Про це повідомили в ефірі ТаТоТаке.

Читайте також:

"Олександрія" може втратити Калюжного

За інформацією джерела, Калюжний має пропозицію з одного із чемпіонатів Європи. Конкретну команду називати не стали.

Другим варіантом продовження кар’єри для Калюжного має стати донецький "Шахтар", який близький до пропозиції.

Третьою опцією для Калюжного є "Олександрія". Керівництво клубу зустрілося з представниками гравця та запропонувало їм найбільший контракт в історії клубу.

Цього сезону 26-річний Калюжний зіграв у 15 матчах, де забив гол та зробив асист. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 500 тисяч євро.

Нагадаємо, відомий бразильський захисник може перейти до київського "Динамо".

Донецький "Шахтар" вирішив замінити головного тренера Маріно Пушича.

Зірковий форвард Кіліан Мбаппе оцінив свій трансфер до "Реалу" через призму невдач в перші місяці.

Олімпійський призер Парижу-2024 зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун забув про український прапор.

футбол Футбол трансфери УПЛ Олександрія Іван Калюжний

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:13 Одеський припортовий знову виставлять на продаж — що відомо

16:10 Зеленський порівняв диктаторські режими Асада та Путіна

15:53 Китай показав роботів MagicBot, які вміють працювати у команді

15:49 Ринок пального чекають виклики — що буде з цінами у 2025 році

15:35 Як перезавантажити емоції і побороти стрес — практичні поради

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

15:33 Статус "дитина війни" — які пільги передбачені в грудні 2024

15:31 Вибори на старті — в Одесі об'явився кандидат у мери

15:30 Калюжним цікавляться два клуби — він може покинути УПЛ

15:25 Мобілізація без військового квитка — чи можливо це

15:19 Мерц виступив "за" удари по РФ, але висунув Україні умови

16:13 Одеський припортовий знову виставлять на продаж — що відомо

16:10 Зеленський порівняв диктаторські режими Асада та Путіна

15:53 Китай показав роботів MagicBot, які вміють працювати у команді

15:49 Ринок пального чекають виклики — що буде з цінами у 2025 році

15:35 Як перезавантажити емоції і побороти стрес — практичні поради

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

15:33 Статус "дитина війни" — які пільги передбачені в грудні 2024

15:31 Вибори на старті — в Одесі об'явився кандидат у мери

15:30 Калюжним цікавляться два клуби — він може покинути УПЛ

15:25 Мобілізація без військового квитка — чи можливо це

15:19 Мерц виступив "за" удари по РФ, але висунув Україні умови

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

Text

13:09 Розкрито деталі розмови Зеленського з Трампом — ефір День.LIVE

Text

11:46 Росіяни зазнали значних втрат на Харківщині — у ЗСУ назвали цифри

Text

08:53 Військовий ЗСУ вказав на проблеми в роботі українських ВПК

Text

08:00 Протести у Грузії та пенсійна реформа в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

02:35 Антикорупційну боротьбу монополізували — депутат Бурміч

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

00:25 Безпека обласних центрів — снайпер про ситуацію на фронті

9 грудня 2024
Text

22:16 Синоптик повідомила, в які регіони завітає потепління

Text

18:34 Масштабний мітинг у Тбілісі — прямий ефір

Text

18:01 Рябцев пропонує розробити тариф на розподіл електрики

Text

17:50 Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника