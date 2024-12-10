Іван Калюжний стане вільним агентом — варіанти кар'єри та пропозиції

Іван Калюжний. Фото: УАФ

Футболіст "Олександрії" та збірної України Іван Калюжний наприкінці сезону стане вільним агентом. Тому у гравця є три варіанти продовження кар’єри.

Згідно з одним, він може поїхати до Європи. Про це повідомили в ефірі ТаТоТаке.

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За інформацією джерела, Калюжний має пропозицію з одного із чемпіонатів Європи. Конкретну команду називати не стали.

Другим варіантом продовження кар’єри для Калюжного має стати донецький "Шахтар", який близький до пропозиції.

Третьою опцією для Калюжного є "Олександрія". Керівництво клубу зустрілося з представниками гравця та запропонувало їм найбільший контракт в історії клубу.

Цього сезону 26-річний Калюжний зіграв у 15 матчах, де забив гол та зробив асист. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 500 тисяч євро.

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