Іван Калюжний та Олександрія — відмова від контракту і можливий дубль

Іван Калюжний. Фото: "Олександрія"

В "Олександрії" стурбовані тим, що їх лідер Іван Калюжний не хоче продовжувати контракт з клубом. Раніше були чутки, що у зв’язку з цим рішенням футболіста переведуть в дубль.

Своїми інсайдами щодо ситуації з Калюжним поділився коментатор Віктор Вацко.

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"Олександрія" хоче зберегти Калюжного, але є нюанс

За словами Вацка, "Олександрія" хоче зберегти Калюжного, якому клуб вже запропонував найбільшу зарплату в своїй історії. Попри ці зусилля, футболіст їм відмовив.

Вацко з посиланням на свої джерела заявив, що в клубі не збираються переводити Калюжного в дубль на другу частину сезону.

При цьому експерт вважає, що це все ж може статися, хоч клуб цього й не визнає. Тому не варто дивуватися, що на другу половину сезону Калюжного в основній команді не буде.

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