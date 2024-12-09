Иван Калюжный и Александрия — отказ от контракта и возможный дубль

Иван Калюжный. Фото: "Александрия"

В "Александрии" озабочены тем, что их лидер Иван Калюжный не хочет продлевать контракт с клубом. Раньше был слух, что в связи с этим решением футболиста переведут в дубль.

Своими инсайдами по ситуации с Калюжным поделился комментатор Виктор Вацко.

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"Александрия" хочет сохранить Калюжного, но есть нюанс

По словам Вацко, "Александрия" хочет сохранить Калюжного, которому клуб уже предложил самую большую зарплату в своей истории. Несмотря на эти усилия, футболист им отказал.

Вацко со ссылкой на свои источники заявил, что в клубе не собираются переводить Калюжного в дубль на вторую часть сезона.

При этом эксперт считает, что это все-таки может произойти, хотя клуб это отрицает. Поэтому не стоит удивляться, что весной Калюжного в основной команде не будет.

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