Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Вацко рассказал, переведут ли Калюжного в дубль Александрии arrow

Вацко рассказал, переведут ли Калюжного в дубль Александрии

9 декабря 2024 18:55
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Иван Калюжный и Александрия — отказ от контракта и возможный дубль
Иван Калюжный. Фото: "Александрия"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В "Александрии" озабочены тем, что их лидер Иван Калюжный не хочет продлевать контракт с клубом. Раньше был слух, что в связи с этим решением футболиста переведут в дубль.

Своими инсайдами по ситуации с Калюжным поделился комментатор Виктор Вацко.

Читайте также:

Калюжный провел за "Александрию" хороший 2024 год, за который его вызвали в сборную Украины, где он стал второй опцией на позиции опорного полузащитника.

"Александрия" хочет сохранить Калюжного, но есть нюанс

По словам Вацко, "Александрия" хочет сохранить Калюжного, которому клуб уже предложил самую большую зарплату в своей истории. Несмотря на эти усилия, футболист им отказал.

Вацко со ссылкой на свои источники заявил, что в клубе не собираются переводить Калюжного в дубль на вторую часть сезона.

При этом эксперт считает, что это все-таки может произойти, хотя клуб это отрицает. Поэтому не стоит удивляться, что весной Калюжного в основной команде не будет.

Напомним, жена бывшего футболиста "Динамо" и "Милана", действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе, оказалась красавицей.

В мадридском "Реале" больше никогда не будет работать Зинедин Зидан.

Ветеран столичного "Динамо" Виталий Буяльский рассказал, почему обыграли "Александрию".

Гимнаст Илья Ковтун на первом большом турнире после Олимпийских игр выиграл в Германии.

УПЛ Александрия контракт Виктор Вацко Иван Калюжный

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:13 Где оформить свидетельство о смерти погибшего воина

18:59 Сильные осадки накроют Украину — прогноз погоды на завтра

18:57 Дорогой номинал — за какими монетами охотятся коллекционеры

18:55 Вацко рассказал, переведут ли Калюжного в дубль Александрии

18:53 В Молдову из Одесчины за 5 тыс. долларов — маршрут для уклонистов

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

18:34 Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир

18:14 Теракт на Одесчине — в супермаркете раздался взрыв

18:10 Защитите себя — 5 секретов, которые лучше не обсуждать с ChatGPT

18:06 Льготы для жен УБД — какие скидки будут доступны в 2025 году

18:02 Выезд ограниченно годного за границу — когда это реально

19:13 Где оформить свидетельство о смерти погибшего воина

18:59 Сильные осадки накроют Украину — прогноз погоды на завтра

18:57 Дорогой номинал — за какими монетами охотятся коллекционеры

18:55 Вацко рассказал, переведут ли Калюжного в дубль Александрии

18:53 В Молдову из Одесчины за 5 тыс. долларов — маршрут для уклонистов

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

18:14 Теракт на Одесчине — в супермаркете раздался взрыв

18:10 Защитите себя — 5 секретов, которые лучше не обсуждать с ChatGPT

18:06 Льготы для жен УБД — какие скидки будут доступны в 2025 году

18:02 Выезд ограниченно годного за границу — когда это реально

17:56 От Apple до Tesla — как украинцам зарабатывать на акциях компаний

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

18:34 Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир

Text

18:01 Рябцев предлагает разработать тариф на распределение электрики

Text

17:50 Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский намекнул на конец войны — эфир День.LIVE

Text

12:34 Пендзин объяснил причину роста цен на продукты для оливье

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

08:00 Заявление Трампа о войне и ударе по Сирии — эфир Ранок.LIVE

7 декабря 2024
Text

17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

Text

14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

7 декабря 2024

06:58Президентская тысяча — кто во Львове подал заявку на выплату