Иван Калюжный станет свободным агентом – варианты карьеры и предложения

Калюжным интересуются два клуба — он может покинуть УПЛ
Футболист "Александрии" и сборной Украины Иван Калюжный в конце сезона станет свободным агентом. Потому у игрока есть три варианта продолжения карьеры.
Согласно одному варианту, он может поехать в Европу. Об этом сообщили в эфире ТаТоТаке.
"Александрия" может потерять Калюжного
По информации источника, у Калюжного есть предложение с одного из чемпионатов Европы. Конкретную команду называть не стали.
Вторым вариантом продолжения карьеры для Калюжного должен стать донецкий "Шахтер", близкий к предложению.
Третьей опцией для Калюжного является "Александрия". Руководство клуба встретилось с представителями игрока и предложило им самый большой контракт в истории клуба.
В этом сезоне 26-летний Калюжный сыграл в 15 матчах, где забил гол и совершил ассист. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 500 тысяч евро.
Напомним, известный бразильский защитник может перейти в киевское "Динамо".
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