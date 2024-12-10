Иван Калюжный станет свободным агентом – варианты карьеры и предложения

Иван Калюжный. Фото: УАФ

Футболист "Александрии" и сборной Украины Иван Калюжный в конце сезона станет свободным агентом. Потому у игрока есть три варианта продолжения карьеры.

Согласно одному варианту, он может поехать в Европу. Об этом сообщили в эфире ТаТоТаке.

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По информации источника, у Калюжного есть предложение с одного из чемпионатов Европы. Конкретную команду называть не стали.

Вторым вариантом продолжения карьеры для Калюжного должен стать донецкий "Шахтер", близкий к предложению.

Третьей опцией для Калюжного является "Александрия". Руководство клуба встретилось с представителями игрока и предложило им самый большой контракт в истории клуба.

В этом сезоне 26-летний Калюжный сыграл в 15 матчах, где забил гол и совершил ассист. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 500 тысяч евро.

Напомним, известный бразильский защитник может перейти в киевское "Динамо".

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