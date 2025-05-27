Динамо конкурує з іноземними клубами за лідера Ворскли

Ібрагім Кане з м'ячем. Фото: instagram.com/ibrahim_kane30/

Півзахисник "Ворскли" Ібрагім Кане може стати одним із літніх новачків київського "Динамо". Столичний клуб уже веде переговори з гравцем.

Сам футболіст підтвердив це в коментарі Telegram-каналу "Інсайди від Пасічника 2.0".

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Сезон 2024/2025 вийшов вдалим для 24-річного малійського півзахисника "Ворскли" Ібрагіми Кане. У міру того як полтавський клуб занурюється у фінансову кризу, молодий футболіст стає однією із зірок української Прем'єр-ліги.

Ібрагім Кане перед матчем "Ворскли". Фото: instagram.com/fcvp.official/

У цьому сезоні Кане провів за "Ворсклу" 30 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та зробив 2 результативні передачі. За прогресом футболіста стежать кілька клубів на чолі з київським "Динамо". Сам гравець підтвердив цю інформацію.

"Так, але наразі я нічого більше не можу сказати, тому що останнє слово за клубом", — коротко прокоментував ситуацію сам Кане.

У Динамо з'явився конкурент

До клубу з Полтави також надійшла пропозиція від іноземного колективу. Деталі не розкриваються, але це може суттєво вплинути на трансферне майбутнє Кане вже цього літа.

Контракт гравця діє до кінця 2025 року, і рішення про його майбутнє ухвалюватиме керівництво "Ворскли". Наразі всі варіанти залишаються відкритими.

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