Динамо конкурирует с иностранными клубами за лидера Ворсклы

Ибрагим Кане с мячом. Фото: instagram.com/ibrahim_kane30/

Полузащитник "Ворсклы" Ибрагим Кане может стать одним из летних новичков киевского "Динамо". Столичный клуб уже ведет переговоры с игроком.

Сам футболист подтвердил это в комментарии Telegram-каналу "Инсайды от Пасичника 2.0".

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Сезон 2024/2025 получился удачным для 24-летнего малийского полузащитника "Ворсклы" Ибрагимы Кане. По мере того как полтавский клуб погружается в финансовый кризис, молодой футболист становится одной из звезд украинской Премьер-лиги.

Ибрагим Кане перед матчем "Ворсклы". Фото: instagram.com/fcvp.official/

В этом сезоне Кане провел за "Ворсклу" 30 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. За прогрессом футболиста следят несколько клубов во главе с киевским "Динамо". Сам игрок подтвердил эту информацию.

"Да, но на данный момент я ничего больше не могу сказать, потому что последнее слово за клубом", — коротко прокомментировал ситуацию сам Кане.

У Динамо появился конкурент

В клуб из Полтавы также поступило предложение от иностранного коллектива. Детали не раскрываются, но это может существенно повлиять на трансферное будущее Кане уже этим летом.

Контракт игрока действует до конца 2025 года, и решение о его будущем будет принимать руководство "Ворсклы". На данный момент все варианты остаются открытыми.

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