Карло Анчелотті назвав найкращого гравця у матчі Ліверпуль — Реал

Мадридці забили англійцям п'ять голів на виїзді

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті поділився думкою про перемогу своїх підопічних у першому матчі 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля".

"Бланкос" пропустили два голи у дебюті зустрічі, але потім забили супернику п'ять м'ячів, нагадують Новини.LIVE.

Італійський фахівець згадав про торішній розіграш Ліги чемпіонів. У півфіналі "Реал" спочатку програв "Манчестер Сіті" з рахунком 3:4, але у зустрічі у відповідь переміг вдома 3:1.

💫 Tonight was special. 💫 pic.twitter.com/NwlDGNhEZV — Real Madrid CF 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 21, 2023

Причини перемоги "Реала"

Карло Анчелотті визнав, що початок поєдинку його команда провалила. Однак футболісти "Реала" знайшли в собі сили змінити перебіг гри. Вони зламали опір суперника та зробили впевнений крок на шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

"У першій половині матчу ми не втратили впевненості та потроху взяли м'яч під контроль, були ефективні в атаці. Перший матч пройшов добре, у другому доведеться боротися та терпіти.

За рахунку 0:2 я думав про камбек із "Манчестер Сіті". Сподівався на повторення того результату, але в результаті все склалося ще краще. Ми почали забивати, створювати небезпеку, стали краще грати у захисті.

Ще нічого не вирішено. "Ліверпулю" дісталося у другому таймі, нам — у першому. Я задоволений, це був чудовий матч", — розповів Карло Анчелотті.

Найкращий футболіст матчу "Ліверпуль" — "Реал"

Бразильський форвард Вінісіус Жуніор оформив у цьому поєдинку дубль. Два м'ячі записав на свій рахунок і Карім Бензема. Наставник "Реала" назвав найкращого на його думку футболіста у складі мадридців.

"Вважаю, що прямо зараз Вінісіус Жуніор є найнебезпечнішим футболістом у світі. Він здатний поодинці вирішити результат будь-якого поєдинку", — пояснив Карло Анчелотті.

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