Карло Анчелотти назвал лучшего игрока в матче Ливерпуль — Реал

Мадридцы забили англичанам пять голов на выезде

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о победе своих подопечных в первом матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

"Бланкос" пропустили два гола в дебюте встречи, но затем забили сопернику пять мячей, напоминают Новини.LIVE.

Итальянский специалист вспомнил о прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов. В полуфинале "Реал" сначала проиграл "Манчестер Сити" со счетом 3:4, но в ответной встрече победил дома 3:1.

Причины победы "Реала"

Карло Анчелотти признал, что начало поединка его команда провалила. Однако футболисты "Реала" нашли в себе силы изменить ход игры. Они сломили сопротивление соперника и сделали уверенный шаг на пути к четвертьфиналу Лиги чемпионов.

"В первой половине матча мы не потеряли уверенности и понемногу взяли мяч под контроль, были эффективны в атаке. Первый матч прошел хорошо, во втором придется бороться и терпеть.

При счете 0:2 я думал о камбэке с "Манчестер Сити". Надеялся на повторение того результата, но в итоге все сложилось еще лучше. Мы начали забивать, создавать опасность, стали лучше играть в защите.

Еще ничего не решено. "Ливерпулю" досталось во втором тайме, нам — в первом. Я доволен, это был великолепный матч", — рассказал Карло Анчелотти.

Лучший футболист матча "Ливерпуль" — "Реал"

Бразильский форвард Винисиус Жуниор оформил в этом поединке дубль. Два мяча записал на свой счет и Карим Бензема. Наставник "Реала" назвал лучшего по его мнению футболиста в составе мадридцев.

"Считаю, что прямо сейчас Винисиус Жуниор является самым опасным футболистом в мире. Он способен в одиночку решить исход любого поединка", — объяснил Карло Анчелотти.

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