Карпати підписали Патрісіо Танду — деталі трансферу з Расінга

Патрісіо Танда. Фото: "Карпати"

Львівський клуб "Карпати" в зимове трансферне вікно посилило центр півзахисту. Команда придбала аргентинського опорного півзахисника Патрісіо Танду.

Про перехід футболіста розповів шеф-скаут львів'ян Гліб Корнієнко в інтерв'ю пресслужбі клубу.

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Корнієнко розповів, що клуб шукав футболіста в опорну зону, хоч і був задоволений грою Пабло Альвареса. У цій ситуації іспанцеві шукали гравця, який готовий його не тільки підмінити, а й створити конкуренцію.

За словами скаута, шукали молодих гравців із досвідом на дорослому рівні та у вересні помітили Патрісіо. Потім кандидатуру півзахисника схвалив Владислав Лупашко зі своїм тренерським штабом.

Патрісіо Танда після підписання контракту. Фото: "Карпати"

Коли почалися з "Расінгом" перемовини щодо Танди, то вони проходили важко. Домовилися про купівлю з одним менеджментом "Расінга", а потім керівництво клубу змінилося і довелося домовлятися з новим.

Корнієнко зазначив, особисто зустрічався з батьками Танди в Буенос-Айресі та гарантував безпеку їхнього сина. Також перед трансфером проводилися відеодзвінки між гравцем і тренерським штабом.

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