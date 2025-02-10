Карпаты подписали Патрисио Танду – детали трансфера из Расинга

Карпатам пришлось дать новичку гарантии безопасности в Украине
Львовский клуб "Карпаты" в зимнее трансферное окно усилило центр полузащиты. Команда заполучила аргентинского опорного полузащитника Патрисио Танду.
О переходе футболиста рассказал шеф-скаут львовян Глеб Корниенко в интервью пресс-службе клуба.
Родители боялись отпускать Танду в Украину
Корниенко рассказал, что клуб искал футболиста в опорную зону, хоть и был доволен игрой Пабло Альваресом. В этой ситуации испанцу искали игрока, который готов его не только подменить, но и создать конкуренцию.
По словам скаута, искали молодых игроков с опытом на взрослом уровне и в сентября заметили Патрисио. Затем кандидатуру полузащитника одобрил Владислав Лупашко со своим тренерским штабом.
Когда начались переговоры с "Расингом" по Танде, то они проходили тяжело. Договорились о покупке с одним менеджментом "Расинга", а затем руководство клуба сменилось и пришлось договариваться с новым.
Корниенко отметил, лично встречался с родителями Танды в Буэнос-Айресе и гарантировал безопасность их сына. Также перед трансфером проводились видеозвонки между игроком и тренерским штабом.
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