Карпаты подписали Патрисио Танду – детали трансфера из Расинга

Патрисио Танда. Фото: "Карпаты"

Львовский клуб "Карпаты" в зимнее трансферное окно усилило центр полузащиты. Команда заполучила аргентинского опорного полузащитника Патрисио Танду.

О переходе футболиста рассказал шеф-скаут львовян Глеб Корниенко в интервью пресс-службе клуба.

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Корниенко рассказал, что клуб искал футболиста в опорную зону, хоть и был доволен игрой Пабло Альваресом. В этой ситуации испанцу искали игрока, который готов его не только подменить, но и создать конкуренцию.

По словам скаута, искали молодых игроков с опытом на взрослом уровне и в сентября заметили Патрисио. Затем кандидатуру полузащитника одобрил Владислав Лупашко со своим тренерским штабом.

Патрисио Танда после подписания контракта. Фото: "Карпаты"

Когда начались переговоры с "Расингом" по Танде, то они проходили тяжело. Договорились о покупке с одним менеджментом "Расинга", а затем руководство клуба сменилось и пришлось договариваться с новым.

Корниенко отметил, лично встречался с родителями Танды в Буэнос-Айресе и гарантировал безопасность их сына. Также перед трансфером проводились видеозвонки между игроком и тренерским штабом.

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