Карпаты пригласили экс-директора академии Атлетика Бомбина

Карпаты подписали бывшего руководителя лучшей академии Испании
Львовские "Карпаты" усилили свой менеджерский состав. Команда подписала контракт с известным иностранным специалистом.
Об этом сообщила пресс-служба львовского клуба.
"Карпаты" усилили детский футбол
По информации "Карпат", они подписали контракт с бывшим директором академии испанского "Атлетика" из Бильбао Андони Бомбином.
Известно, что Бомбин будет руководить в клубе детско-юношеским сектором.
Специалист с 2008-го по 2022-й годы, но с короткими паузами, работал в "Атлетике", где тренировал команды академии, затем возглавлял методологический отдел и после успешной работы получил должность директора академии клуба.
Кроме работы в "Атлетике" специалист также работал в Китае и Эквадоре.
В последние два года Бомбин руководил академией "Индепендьенте де ла Валле" в Эквадоре. Благодаря этой работе он подтвердил свой высокий уровень, который позволял работать в "Атлетике".
В Эквадоре Бомбин качественно работал с молодежью и продавал ее в топовые чемпионаты.
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