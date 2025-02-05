Карпаты пригласили экс-директора академии Атлетика Бомбина

Андони Бомбин. Фото: facebook.com/andoni.bombingarrido

Львовские "Карпаты" усилили свой менеджерский состав. Команда подписала контракт с известным иностранным специалистом.

Об этом сообщила пресс-служба львовского клуба.

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По информации "Карпат", они подписали контракт с бывшим директором академии испанского "Атлетика" из Бильбао Андони Бомбином.

Известно, что Бомбин будет руководить в клубе детско-юношеским сектором.

Специалист с 2008-го по 2022-й годы, но с короткими паузами, работал в "Атлетике", где тренировал команды академии, затем возглавлял методологический отдел и после успешной работы получил должность директора академии клуба.

Кроме работы в "Атлетике" специалист также работал в Китае и Эквадоре.

В последние два года Бомбин руководил академией "Индепендьенте де ла Валле" в Эквадоре. Благодаря этой работе он подтвердил свой высокий уровень, который позволял работать в "Атлетике".

В Эквадоре Бомбин качественно работал с молодежью и продавал ее в топовые чемпионаты.

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