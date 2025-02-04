Карпаты подписали 19-летнего бразильца Луиза Яно из Палмейраса

Карпаты подписали вингера из бразильского ТОП-клуба
Львовские "Карпаты" продолжают усиливать свой состав. У команды пока есть время до 11 марта, когда закрывается трансферное окно в Украине.
Новичком "львов" стал игрок молодежной команды бразильского "Палмейраса", сообщил портал Sport.ua.
"Карпаты" нашли очередного таланта
Главный скаут "Карпат" Глеб Корниенко, который живет в Бразилии, нашел в "Палмейрасе" 19-летнего правого вингера Луиза Яно.
Игроком "Карпат" Яно стал на правах свободного агента, поскольку он разорвал с клубом контракт, который и так заканчивался в конце февраля.
По договоренности между "Палмейрасом" и игроком, они сохранили на футболиста 20% экономических прав.
Также пока не сообщается, будет футболист играть в основной команде, где нет дефицита игроков, или в U-19.
Напомним, менеджер Василия Ломаченко рассказал, что сейчас делает боксер, и чем планирует заниматься в дальнейшем.
Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин стал основным вратарем для следующего матча команды в Кубке Испании.
Вингер "Челси" Михаил Мудрик в феврале получит результаты допинг-пробы "Б", которая решит его судьбу.
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо назвал футболиста "Шахтера" с наибольшими перспективами.
Читайте Новини.LIVE!