Карпаты подписали 19-летнего бразильца Луиза Яно из Палмейраса

Луиз Яно. Фото: instagram.com/luiz_yano

Львовские "Карпаты" продолжают усиливать свой состав. У команды пока есть время до 11 марта, когда закрывается трансферное окно в Украине.

Новичком "львов" стал игрок молодежной команды бразильского "Палмейраса", сообщил портал Sport.ua.

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Луиз Яно. Фото: instagram.com/luiz_yano

"Карпаты" нашли очередного таланта

Главный скаут "Карпат" Глеб Корниенко, который живет в Бразилии, нашел в "Палмейрасе" 19-летнего правого вингера Луиза Яно.

Игроком "Карпат" Яно стал на правах свободного агента, поскольку он разорвал с клубом контракт, который и так заканчивался в конце февраля.

По договоренности между "Палмейрасом" и игроком, они сохранили на футболиста 20% экономических прав.

Также пока не сообщается, будет футболист играть в основной команде, где нет дефицита игроков, или в U-19.

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