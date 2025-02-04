Карпати підписали 19-річного бразильця Луїза Яно з Палмейраса

Луїз Яно. Фото: instagram.com/luiz_yano

Львівські "Карпати" продовжують посилювати свій склад. У команди наразі є час до 11 березня, коли закривається трансферне вікно в Україні.

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Луїз Яно. Фото: instagram.com/luiz_yano

"Карпати" знайшли чергового таланта

Головний скаут "Карпат" Гліб Корнієнко, який мешкає в Бразилії, знайшов у "Палмейрасі" 19-річного правого вінгера Луїза Яно.

Гравцем "Карпат" Яно став на правах вільного агента, оскільки він розірвав з клубом контракт, який й так закінчувався наприкінці лютого.

За домовленістю між "Палмейрасом" та гравцем, вони зберегли на футболіста 20% економічних прав.

Також наразі не повідомляється, буде футболіст грати в основній команді, де немає дефіциту гравців, чи в U-19.

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