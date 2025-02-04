Карпати підписали 19-річного бразильця Луїза Яно з Палмейраса

Карпати підписали вінгера з бразильського ТОП-клубу
Львівські "Карпати" продовжують посилювати свій склад. У команди наразі є час до 11 березня, коли закривається трансферне вікно в Україні.
Новачком "левів" став гравець молодіжної команди бразильського "Палмейраса", повідомив портал Sport.ua.
"Карпати" знайшли чергового таланта
Головний скаут "Карпат" Гліб Корнієнко, який мешкає в Бразилії, знайшов у "Палмейрасі" 19-річного правого вінгера Луїза Яно.
Гравцем "Карпат" Яно став на правах вільного агента, оскільки він розірвав з клубом контракт, який й так закінчувався наприкінці лютого.
За домовленістю між "Палмейрасом" та гравцем, вони зберегли на футболіста 20% економічних прав.
Також наразі не повідомляється, буде футболіст грати в основній команді, де немає дефіциту гравців, чи в U-19.
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