Карпати підсиляться Сапугою та Пастухом із Руху вже влітку

Ще двоє лідерів Руху перейдуть в Карпати — що відомо
На трансфері чотирьох футболістів взимку співпраця "Руха" та "Карпат" не закінчиться. Влітку "леви" отримають ще двох гравців.
YouTube-канал ТаТоТаке повідомив, хто також гратиме за "Карпати".
Взимку з "Руху" в "Карпати" перейшли правий захисник Олексій Сич, центральний півзахисник Олег Федор, вінгер Ілля Квасниця та форвард Ігор Краснопір.
"Рух" покинуть ще два вихованці
Джерело повідомило, що влітку гравцями "Карпат" стануть 20-річний центральний півзахисник Євгеній Пастух та 21-річний опорний півзахисник Марко Сапуга.
Зазначимо, що Сапуга є сином одного з тренерів юнацької команди "Карпат" та колишнього гравця клуба Андрія Сапуги. Через травму Марко не грає з жовтня.
Пастух цього сезону провів у футболці "Руху" дев’ять матчів, де зробив один асист.
Наразі "Карпати" посідають шосте місце в турнірній таблиці УПЛ та випереджають на один бал "Рух".
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