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Ще двоє лідерів Руху перейдуть в Карпати — що відомо

24 січня 2025 01:43
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Карпати підсиляться Сапугою та Пастухом із Руху вже влітку
Засновник "Руху" Григорій Козловський. Фото: "Рух"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

На трансфері чотирьох футболістів взимку співпраця "Руха" та "Карпат" не закінчиться. Влітку "леви" отримають ще двох гравців.

YouTube-канал ТаТоТаке повідомив, хто також гратиме за "Карпати".

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Взимку з "Руху" в "Карпати" перейшли правий захисник Олексій Сич, центральний півзахисник Олег Федор, вінгер Ілля Квасниця та форвард Ігор Краснопір.

"Рух" покинуть ще два вихованці

Джерело повідомило, що влітку гравцями "Карпат" стануть 20-річний центральний півзахисник Євгеній Пастух та 21-річний опорний півзахисник Марко Сапуга.

Зазначимо, що Сапуга є сином одного з тренерів юнацької команди "Карпат" та колишнього гравця клуба Андрія Сапуги. Через травму Марко не грає з жовтня.

Пастух цього сезону провів у футболці "Руху" дев’ять матчів, де зробив один асист.

Наразі "Карпати" посідають шосте місце в турнірній таблиці УПЛ та випереджають на один бал "Рух".

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Карпати футбол Футбол трансфери УПЛ Рух Львів

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