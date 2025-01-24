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Еще двое лидеров Руха перейдут в Карпаты — что известно

24 января 2025 01:43
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Карпаты усилятся Сапугой и Пастухом из Руха уже летом
Основатель "Руха" Григорий Козловский. Фото: "Рух"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

На трансфере четырех футболистов зимой сотрудничество "Руха" и "Карпат" не закончится. Летом "львы" получат еще двух игроков.

YouTube-канал ТаТоТаке сообщил, кто они также будет играть за "Карпаты".

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Зимой из "Руха" в "Карпаты" перешли правый защитник Алексей Сыч, центральный полузащитник Олег Федор, вингер Илья Квасница и форвард Игорь Краснопир.

"Рух" покинут еще два воспитанника

Источник сообщил, что летом игроками "Карпат" станут 20-летний центральный полузащитник Евгений Пастух и 21-летний опорный полузащитник Марко Сапуга.

Отметим, что Сапуга является сыном одного из тренеров юношеской команды "Карпат" и бывшего игрока клуба Андрея Сапуги. Из-за травмы Марко не играет с октября.

Пастух в этом сезоне провел в футболке "Руха" девять матчей, где сделал один ассист.

Сейчас "Карпаты" занимают шестое место в турнирной таблице УПЛ и опережают на один балл "Рух".

Напомним, Хосеп Гвардиола может уйти в отставку из  Манчестер Сити".

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике ярко отреагировал на неожиданную победу над "Ман Сити" в ЛЧ.

"Ливерпуль" вскоре купит нового Мохаммеда Салаха.

Источники сообщили, когда чемпион мира по боксу в хевивейте Александр Усик вернется на ринг.

Карпаты футбол Футбол трансферы УПЛ Рух Львов

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