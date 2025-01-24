Карпаты усилятся Сапугой и Пастухом из Руха уже летом

Еще двое лидеров Руха перейдут в Карпаты — что известно
На трансфере четырех футболистов зимой сотрудничество "Руха" и "Карпат" не закончится. Летом "львы" получат еще двух игроков.
YouTube-канал ТаТоТаке сообщил, кто они также будет играть за "Карпаты".
Зимой из "Руха" в "Карпаты" перешли правый защитник Алексей Сыч, центральный полузащитник Олег Федор, вингер Илья Квасница и форвард Игорь Краснопир.
"Рух" покинут еще два воспитанника
Источник сообщил, что летом игроками "Карпат" станут 20-летний центральный полузащитник Евгений Пастух и 21-летний опорный полузащитник Марко Сапуга.
Отметим, что Сапуга является сыном одного из тренеров юношеской команды "Карпат" и бывшего игрока клуба Андрея Сапуги. Из-за травмы Марко не играет с октября.
Пастух в этом сезоне провел в футболке "Руха" девять матчей, где сделал один ассист.
Сейчас "Карпаты" занимают шестое место в турнирной таблице УПЛ и опережают на один балл "Рух".
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